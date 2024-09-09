Претерпел ряд изменений: новая модификация российского пулемета РПЛ-20

Источник изображения: topwar.ru
Для нужд российского спецназа ведется разработка нового ручного пулемета с ленточным питанием РПЛ-20 под калибр 5,45х39 мм.
Как утверждается в западной прессе, прошедшие испытания дали положительные результаты и вскоре он может поступить в серийное производство. При этом за время разработки конструкция пулемета регулярно претерпевала изменения. Новая модификация была продемонстрирована в августе текущего года.
Источник изображения: topwar.ru
- говорится в СМИ.
Источник изображения: topwar.ru
Пулемет имеет крепления с четырех сторон передней части цевья, на которых можно разместить аксессуары, в том числе рукоятку для переноски, сошки для установки пулемета в боевое положение, лазеры видимого и инфракрасного диапазона для лучшего прицеливания, рукоятку для удержания и прочее оборудование.
Вес пулемета составляет чуть более 5,2 кг в боевом снаряжении. В коробке размещаются 100 или 200 патронов. Оружие может быть снаряжено как коротким, так и длинным стволами. Для их быстрой замены имеется специальное устройство.
Источник изображения: topwar.ru
- указывается в западной прессе.