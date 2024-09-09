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Военное обозрение

Претерпел ряд изменений: новая модификация российского пулемета РПЛ-20

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Источник изображения: topwar.ru

Для нужд российского спецназа ведется разработка нового ручного пулемета с ленточным питанием РПЛ-20 под калибр 5,45х39 мм.

Как утверждается в западной прессе, прошедшие испытания дали положительные результаты и вскоре он может поступить в серийное производство. При этом за время разработки конструкция пулемета регулярно претерпевала изменения. Новая модификация была продемонстрирована в августе текущего года.

Источник изображения: topwar.ru

Заметны изменения в общей конфигурации и эргономике по сравнению с предыдущими версиями. Также внесенные улучшения позволяют оборудовать РПЛ- 20 всевозможными аксессуарами и современными оптическими прицелами

- говорится в СМИ.

Источник изображения: topwar.ru

Пулемет имеет крепления с четырех сторон передней части цевья, на которых можно разместить аксессуары, в том числе рукоятку для переноски, сошки для установки пулемета в боевое положение, лазеры видимого и инфракрасного диапазона для лучшего прицеливания, рукоятку для удержания и прочее оборудование.

Вес пулемета составляет чуть более 5,2 кг в боевом снаряжении. В коробке размещаются 100 или 200 патронов. Оружие может быть снаряжено как коротким, так и длинным стволами. Для их быстрой замены имеется специальное устройство.

Источник изображения: topwar.ru

Это очень ценная деталь в РПЛ-20, поскольку позволяет вести непрерывный огонь на подавление с темпом огня 600 выстрелов в минуту

- указывается в западной прессе.

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