Появление у Китая дронов-невидимок GJ-11 Sharp Sword вынуждает военных США принимать ответные меры

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Соединенные Штаты модернизируют свои авианосцы путем оснащения их большим количеством различных беспилотных систем. Причиной тому стало появление у Китая дронов-невидимок GJ-11 Sharp Sword, которое вынуждает военных США принимать ответные меры.

Об этом сообщает американское издание The Warzone.

Китай наращивает разработку малозаметного беспилотника GJ-11 Sharp Sword типа «летающее крыло». Он интегрирует его с пилотируемыми платформами и работает над возможностью применения дрона с борта авианосца. В ответ американцы внедряют беспилотные системы для использования их на своем авианосном флоте. Это свидетельствует о новом витке борьбы между Вашингтоном и Пекином за высокотехнологичное доминирование в военно-морской и воздушной сфере.

Собственно, китайские GJ-11 – это большой шаг на пути к военному превосходству. Реагируя на это, США полностью переосмысливают концепцию своих авианосцев, делая упор на беспилотные системы.

Но в то же время американцы прекратили развивать собственные дроны типа «летающее крыло». По крайней мере, они не делают этого публично. В то же время Китай начал создавать и другие беспилотники подобного типа, в том числе меньший по размеру CS-550T от AVIC. Это контрастирует с американским оборонно-промышленным комплексом, у которого нет, как отмечает автор, подобных аппаратов в активной разработке. Хотя нельзя исключать, что работа в данном направлении ведется в США в условиях секретности.

Китайский беспилотник GJ-11 Sharp Sword предназначен для разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR), а также для выполнения ударных задач. Предполагается, что такие дроны будут действовать совместно со стелс-истребителями J-20 и в будущем могут быть развернуты на авианосцах НОАК.