Ирак представил боевую машину пехоты местного производства VN22

Источник изображения: topwar.ru

Ирак развернул выпуск локализованной версии бронемашины VN22 6x6 и продемонстрировал свои достижения, представив образец местного производства.

VN22, впервые показанная китайской компанией Norinco в 2021 году, позиционировалась в качестве модульной бронемашины, предназначенная для решения различных боевых задач.

Согласно брошюре, выпущенной в 2022 году, VN22 при оснащении дистанционно управляемой боевой станцией с 30-мм пушкой имеет боевую массу 25 тонн. В этой конфигурации экипаж состоит из 3 человек, десант – из 8 бойцов. Машина способна выдержать попадание пули 14,5-мм патрона и имеет противоминную защиту.

Источник изображения: topwar.ru

Иракская версия VN22, однако, отличается вооружением и позиционируется как боевая машина пехоты. Она оснащена обитаемой боевой станцией, вооруженной трехствольным 12,7-мм пулеметом CS LM5 от Norinco, который может вести огонь со скоростью 1000 или 2000 выстрелов в минуту, в зависимости от выбранного режима. Он также производится по лицензии в Ираке.

Источник изображения: topwar.ru

Локализованный вариант VN22 оснащен 10 дымовыми гранатометами, установленными в передней части башни, и системой активной защиты GL6, которая сопоставима с израильским КАЗ Iron Fist.

Источник изображения: topwar.ru

Корпус разделен на три основные секции: в передней части находятся водитель и двигатель; средняя секция предназначена для командира и оператора дистанционно управляемого боевого поста; а в корме размещаются до 8 мотострелков.