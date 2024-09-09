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Интерфакс-АВН

Польша планирует выделить на оборонный бюджет более $48 млрд в 2025 году

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Военнослужащие Войска Польского
Военнослужащие Войска Польского.
Источник изображения: belvpo.com

Минск. 8 сентября. ИНТЕРФАКС - В следующем году правительство Польши намерено потратить на оборону более 186 миллиардов злотых (более $48,3 млрд), сообщило в воскресенье агентство PAP.

"На прошлой неделе Совет министров принял проект государственного бюджета на 2025 год. Доходы государственного бюджета составят 632,6 млрд злотых, лимит расходов установлен на уровне 921,6 млрд злотых, а дефицит бюджета не должен превысить 289 млрд злотых. В этом году на оборону будет выделена рекордная сумма - более 186 миллиардов злотых. Это порядка 4,7% предполагаемого ВВП Польши на следующий год", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "плановые расходы на оборону будут проводиться, как и в этом году, по двум направлениям - из государственного бюджета и внебюджетного Фонда поддержки вооруженных сил". Из названной суммы на бюджетные средства придется 124,3 млрд злотых ($32,3 млрд).

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Страны
Польша
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