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ТАСС

На "Дроннице" показали модернизированную боевую версию дрона МиС-35

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МиС-35
МиС-35.
Источник изображения: Фото: birds-eye.ru

Версию отличает высокая грузоподъемность

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 сентября. /ТАСС/. Модернизированную версию ударно-разведывательного гексакоптера МиС-35М показали на Всероссийском слете операторов боевых беспилотников "Дронница - 2024", передает корреспондент ТАСС.

"МиС-35М - модернизированная боевая версия нашего аппарата, доработанная под пожелания бойцов с передовой", - сообщили ТАСС в конструкторском бюро "МиС".

Аппарат был модернизирован с учетом боевого опыта. Версию отличает высокая грузоподъемность - до 4,2 кг, повышенная устойчивость к средствам РЭБ. Применяется для уничтожения неподвижных целей и доставки провизии.

По словам разработчика, в настоящее время апробируются две другие версии аппарата. "Сейчас мы апробируем МиС-35 "Извозчик" - дрон-доставщик гуманитарных грузов на базе МиС-35, предназначенный для волонтеров, работающих на переднем крае, а также МиС-35 "Извозчик-Н" - это также дрон-доставщик, только предназначенный для доставки грузов на поле боя", - рассказали в бюро.

Слет "Дронница" проходит в Великом Новгороде с 6 по 8 сентября. 

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