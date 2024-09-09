ВСУ опубликовали фотографию «благополучного» приземления истребителя МиГ-29 в поле

Источник изображения: topwar.ru

ВСУ опубликовали фотографию, на которой запечатлен истребитель МиГ-29 после того, как он совершил аварийную посадку в Днепропетровской области весной 2024 года. Как утверждается, летчик не получил травм и благополучно покинул воздушное судно.

Как указывается в издании Defence Blog, точное состояние самолета остается неясным, но предполагается, что планер получил повреждения и его будущее остается неопределенным.

Отмечается, что Украина столкнулась с острой нехваткой боеспособных самолетов в условиях продолжающейся войны с Россией. На протяжении всего конфликта ВСУ пытаются адаптировать советские МиГ-29 для установки на них передовых западных систем.

Модернизированные таким путем самолеты теперь оснащены таким оружием, как высокоскоростной противорадиолокационной ракетой AGM-88 HARM, высокоточными бомбами повышенной дальности JDAM-ER, малогабаритными бомбами GBU-39 B и управляемыми бомбами AASM-250 Hammer французского производства.

Аварийная посадка подчеркивает проблемы, с которыми сталкивается Украина в поддержании боеспособности своих военно-воздушных сил

- говорится в издании.

Источник изображения: topwar.ru

По словам автора, имея ограниченные ресурсы и устаревшие самолеты, украинские военные полагаются на инновационные решения для ведения борьбы за превосходство в воздухе и нанесения точных ударов по российским силам.

Переоснащение МиГ-29 современным вооружением позволило Украине сохранять внушительное присутствие в воздухе, несмотря на серьезную нагрузку на ее флот

- полагает автор.