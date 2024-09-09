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РИА Новости

Экипаж российского танка Т80БВМ подбил "Леопард" в зоне СВО

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Танк Т-80 заправляют из двух рукавов
Танк Т-80 заправляют из двух рукавов.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Коц

Экипаж танка Т80БВМ подбил "Леопард" в зоне СВО накануне Дня танкиста

ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Экипаж танка Т80БВМ "Южной" группировки войск в День танкиста, который отмечается каждое второе воскресенье сентября ( в этом году - 8 сентября), рассказал РИА Новости о подбитии танка "Леопард" на донецком направлении и о традиции танкистов.

"Сегодня День танкиста, для нас это большой праздник, вообще день танкиста совпадает с днем освобождения Донбасса. Наши деды воевали против "Тигров" (немецкий танк времен Великой Отечественной войны - ред.), теперь мы воюем против "Леопардов", я этим горжусь", - заявил РИА Новости командир танка с позывным "Капча".

Накануне праздника экипажу танка удалось подбить с закрытой огневой позиции танк "Леопард" на расстоянии более пяти километров. По предоставленным заранее данным, экипаж навел орудие на указанную точку. Через 10 минут противник появился в прицеле танка, после чего танк отработал по цели.

"Мы по ней отработали осколочно-фугасными снарядами, первое было не пробитие, после двух - она загорелась", - отметил командир танка.

Он добавил, что ответа от "Леопарда" не было, потому что экипаж противника не успел среагировать и понять, откуда ведется по ним стрельба. Командир также подчеркнул, что поражение "Леопардов" и другой натовской техники не является для наших танкистов большой проблемой.

"Хотел повторить слова нашего верховного главнокомандующего - пусть они учат историю, сколько у них уже не было попыток зарубежной техникой прийти на нашу землю, ничего у них не получалось. Убегали, поджав хвост, а кто не убегал, оставался удобрением на нашей земле", - отметил наводчик-оператор с позывным "Депутат" в подтверждении слов командира экипажа.

Военнослужащий также рассказал о традиции среди танкистов - когда танкист возвращается с первого боя, он обмазывает лицо сажей, взятой из ствола танкового орудия. А потом, налив лимонад в танковую гильзу, выпивает ее вместе с боевыми товарищами.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Т-80БВМ
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