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Известия.ru

Российские военные показали способ защиты танка от мин с помощью цепей

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Российские военнослужащие в День танкиста, 8 сентября, показали танк с усовершенствованием в виде специальных цепей для защиты боевой машины от мин.


Как объяснили военные, «борода» из цепей помогает бороться с взрывными устройствами, которые срабатывают от соприкосновения с днищем танка.

В свой профессиональный праздник танкисты также рассказали о том, что решили пойти на фронт в танковые войска из-за любви к Родине, своих семейных традиций и желания служить по освоенной ранее специальности.

«Душа лежит. Отец танкист, брат танкист. Пошел по стопам. В основном нужны люди, которые понимают, куда они едут и зачем. <...> Здесь если есть патриотизм, то надо идти», — поделился командир танкового взвода с позывным Важный.

В свою очередь, боец с позывным Хатуу добавил, что изначально мог не попасть в танковое подразделение, поскольку его с сослуживцами отбирали в пехоту.

«Мы с парнями собрались, поговорили, кто, где, чем занимался, кто служил по «срочке», и выяснилось, что «срочку» все служили в танковых войсках. И мы решили, почему бы нам не сказать, что мы танкисты. Та и образовался наш танковый батальон, наша рота», — рассказал он.

Ранее в этот день министр обороны России Андрей Белоусов поздравил с Днем танкиста военнослужащих, сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса и ветеранов. Он подчеркнул, что в ходе спецоперации на Украине российские танкисты демонстрируют высокий уровень подготовки, стойкость духа и героизм.

Также в субботу Минобороны показало, как военнослужащие танковых подразделений группировки войск «Север» встретили свой профессиональный праздник, выполняя боевые задачи в приграничных районах Курской области.


Каждое второе воскресенье сентября в России отмечают День танкиста — праздник военных, которые управляют тяжелой бронетехникой, обеспечивая надежную защиту государственных границ страны. Еще со времен Великой Отечественной войны танковые подразделения стали одной из ведущих сил в любом сражении, а о самих танкистах слагали песни. В 2024 году праздничная дата выпадает на 8 сентября.

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Россия
Украина
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Минoбороны РФ
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