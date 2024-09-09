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Военное обозрение

«Испанский летчик мог бы сбить истребитель российского производства»: показаны отдельные кадры тренировочного боя Eurofighter с индийским Су-30МКИ

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Источник изображения: topwar.ru

Сводный авиаотряд ВВС Испании нанес дружественный визит в Индию, в ходе которого состоялся тренировочный бой двух истребителей: Eurofighter с индийским Су-30МКИ.

В визуальном бою это зверь с невероятными возможностями, он очень большой, его легко достать, но у него много возможностей. Однако у есть области, в которых он явно превосходит Су-30, если знать, как правильно действовать

- заявил изданию Infodefensa командир группы Фернандо Рохас, принявший участие в «сражении».

Источник изображения: topwar.ru

Итоги этого тренировочного боя не разглашаются. При этом ВВС Испании выложили ролик, в котором показаны его отдельные кадры. Как указывается в издании Defense and Aviation, они позволяют оценить ход воздушного противостояния:

Мы видим одно из главных преимуществ испанского летчика: он оснащен шлемом HMSS Striker, который предоставляет пилоту ту же информацию о полете и бое, что и HUD (экран на приборной панели слева), но через забрало шлема, так что пилот имеет эту информацию независимо от того, куда он смотрит. Это дает ему значительное преимущество в ближнем воздушном бою.

Источник изображения: topwar.ru

При этом на кадрах видно, как испанский летчик постоянно вертит головой, пытаясь визуально найти своего соперника.

Как отмечается, на одном из кадров Су-30МКИ оказывается в центре прицельной сетки.

Источник изображения: topwar.ru

Это говорит о том, что испанский пилот мог бы сбить истребитель российского производства, если бы это был настоящий бой

- говорится в издании.

После окончания «сражения» испанский пилот показывает знак Шака своему индийскому сопернику. Это дружеский жест.

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Страны
Индия
Испания
Продукция
EF-2000
Су-30
Су-30МК
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