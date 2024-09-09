«Испанский летчик мог бы сбить истребитель российского производства»: показаны отдельные кадры тренировочного боя Eurofighter с индийским Су-30МКИ

Источник изображения: topwar.ru
Сводный авиаотряд ВВС Испании нанес дружественный визит в Индию, в ходе которого состоялся тренировочный бой двух истребителей: Eurofighter с индийским Су-30МКИ.
- заявил изданию Infodefensa командир группы Фернандо Рохас, принявший участие в «сражении».
Источник изображения: topwar.ru
Итоги этого тренировочного боя не разглашаются. При этом ВВС Испании выложили ролик, в котором показаны его отдельные кадры. Как указывается в издании Defense and Aviation, они позволяют оценить ход воздушного противостояния:
Источник изображения: topwar.ru
При этом на кадрах видно, как испанский летчик постоянно вертит головой, пытаясь визуально найти своего соперника.
Как отмечается, на одном из кадров Су-30МКИ оказывается в центре прицельной сетки.
Источник изображения: topwar.ru
- говорится в издании.
После окончания «сражения» испанский пилот показывает знак Шака своему индийскому сопернику. Это дружеский жест.