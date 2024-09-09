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Военные в ДНР в полевых условиях создали защищающий от осколочных ранений плащ

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

В Донецкой Народной Республике (ДНР) военнослужащие 1-й отдельной гвардейской мотострелковой «Славянской» бригады «Южной» группировки войск в полевых условиях создали опытный образец плаща, который способен защитить от осколочных ранений. Об этом 8 сентября сообщает Министерство обороны РФ.


Как отметили в ведомстве, разработка создана из кевлара, который в процессе тестирования различных материалов показал самые выдающиеся результаты. Плащ из этого материала устойчив к воздействию огня и воды.

Плащ крепится к бронежилету, полностью защищая солдата от риска получить осколочное ранение. Помимо того, новинку можно использовать в качестве маскировочного халата, а также как носилки.

«[Плащ] позволит сохранить большее количество военнослужащих в строю для выполнения боевых задач. [Будет] меньше эвакуаций, меньше раненых, значит, больше людей на фронте быстрее выполнят задачи», ― заявил военнослужащий ВС РФ с позывным Казбек.

По словам представителей министерства, в будущем мотострелки планируют модернизировать прототип ввиду высокого практического потенциала плаща.

В этот же день Минобороны России сообщило, что военные инженеры группировки войск «Восток» в зоне проведения спецоперации изобрели новый способ разминирования территорий с применением беспилотных летательных аппаратов.


До этого, 2 сентября, стало известно, что в России разработали мессенджер для военных целей: добровольческая команда «Локтар» создала программное обеспечение (ПО), которое сочетает в себе тактические карты и встроенный боевой мессенджер. Оно позволяет обмениваться геоданными, а также передавать структурированную информацию о тактической обстановке.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2024 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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