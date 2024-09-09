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Военное обозрение

Йеменские повстанцы сбили очередной американский ударно-разведывательный БПЛА MQ-9 Reaper

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Источник изображения: topwar.ru

Если бы у йеменских повстанцев существовала традиция рисовать звёздочки за сбитые летательные аппараты, то ряд этих звёздочек был бы весьма значителен. Дело в том, что нашла своё подтверждение информация об уничтожении очередного американского беспилотника средствами ПВО хуситов.

Сообщается о том, что йеменские повстанцы сбили уже как минимум восьмой по счёту дрон MQ-9 Reaper. По последним данным, использовался зенитный ракетный комплекс, однако каких-либо конкретных данных о нём нет.

Напомним, что потолком высоты для MQ-9 Reaper является 15 тысяч метров. Для ПЗРК на таких высотах он недосягаем. А вот для зенитных управляемых ракет ЗРК – вполне.

При этом пока нет информации о том, на какой высоте находился американский разведывательно-ударный БПЛА в тот момент, когда его поразила ракета йеменских повстанцев.

Известно о том, что взлетал он с одной из ближневосточных военных баз и проводил мониторинг военной активности района йеменского порта Ходейда. По этому порту англосаксонская коалиция неоднократно наносила удары, в том числе авиабомбами, сброшенными с самолётов, поднимавшихся в воздух с палубы авианосцев ВМС США.

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Страны
Йемен
США
Продукция
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Проекты
Авианосец
БПЛА
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