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Директор ЦРУ Уильям Бёрнс заявил о том, что в 2022 году в Вашингтоне «представлялась реальной угроза использования тактического ядерного оружия Россией в рамках украинского конфликта». Такое заявление глава американской разведки сделал в Лондоне, находясь на мероприятии, организованной изданием Financial Times.

По словам Бёрнса, именно поэтому президент Байден отправил его на встречу с российскими представителями, чтобы «поднять острый вопрос».

Осень 2022 года Бёрнс действительно встречался в Турции с российской делегацией. Дело было в ноябре в Анкаре.

Бёрнс:

Никто не должен относиться к риску эскалации легкомысленно. Но и нельзя давать себя запугать таким бряцаньем оружием.

Прокомментировал Бёрнс и украинское вторжение в Курскую область. По словам директора ЦРУ, «это значительный тактический успех». Поддержал его в этой риторике и глава МИ-6 Ричард Мур, присутствовавший на том же мероприятии.

Мур:

Это смелая и дерзкая операция. Она дала понять россиянами, что война идёт в их стране.

Конечно, ни Бёрнс, ни Мур не подтвердили участия возглавляемых ими структур в нападении ВСУ на Курскую область, но в целом их комментарии по этому поводу откровенно дают понять, что такие действия Киева – в интересах англосаксонских элит, а потому на любые подобного рода действия у киевского режима карт-бланш от Британии и США.