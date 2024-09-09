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ТАСС

В РФ создали бесшумные штурмовые мотоциклы для передвижения бойцов в зоне СВО

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Электровездеход-рэйдер «Штурм»
Электровездеход-рэйдер «Штурм».
Источник изображения: Вести

По словам разработчика, изделие также не видно в тепловизоры

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 сентября. /ТАСС/. Российские специалисты создали двухколесные электровездеходы (рэйдеры) "Штурм" для решения задач передовой спецоперации и штурмовых групп. Аппараты позволяют бесшумно осуществлять марш-броски и не видны в тепловизоры. Об этом ТАСС рассказали в конструкторском бюро "Горизонт" (Тамбов).

"Легкие двухколесные электровездеходы "Штурм" предназначены для решения задач переднего края обороны и штурмовой зоны. Наши аппараты уже применяются в зоне СВО для скрытных бросков с целью захвата опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Изделие ездит бесшумно, не видно в тепловизоры, весит всего 35 кг и развивает скорость до 50-60 км в час. Его можно перетащить через любое препятствие, а также легко спрятать в случае необходимости. Наши штурмовые мотоциклы предусматривают выгрузку из грузовика методом выбрасывания. Потом его можно схватить и поехать, аппарату ничего не будет", - рассказал собеседник ТАСС на полях Всероссийского слета операторов боевых беспилотных систем "Дронница - 2024".

По словам разработчика, изделие было создано специально для применения в зоне СВО. "Рэйдер - чисто российская разработка под задачи СВО. Существовали электромотоциклы, электровелосипеды, но ни у кого не стояло задачи получить в легком весе вездеход. Всех все и так устраивало. "Штурм" выглядит как детский велосипед. При этом все, кто на него садился, называют аппарат "бешеной табуреткой", - отметили в организации.

Кроме того, конструкторском бюро производит средний рэйдер "Рысак" и тяжелый рэйдер "Битюг". "На средних и тяжелых рэйдерах есть защита от мин. Их используют в основном врачи, связисты и операторы дронов, которым надо быстро покинуть место запуска беспилотника, чтобы не попасть под огонь противника. "Битюг" применяется для транспортировки раненых. У нас есть видео, где боец едет на "Битюге" через пересохшее болото с камышами и слышно, как шуршит камыш, а сам транспорт едет бесшумно", - заявил разработчик.

Слет "Дронница" проходит 6 по 8 сентября в Великом Новгороде. Мероприятие организовано Координационным центром помощи Новороссии. 

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