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Саперы разработали новую методику разминирования с помощью беспилотников

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Военные инженеры группировки войск «Восток» в зоне проведения спецоперации изобрели новый способ разминирования территорий с применением беспилотных летательных аппаратов. Об этом 8 сентября сообщает Министерство обороны РФ.


Методика состоит из двух этапов: сначала на местность отправляется разведывательный БПЛА, который, исследуя территорию на максимально низкой высоте, выявляет оставленные Вооруженными силами Украины (ВСУ) мины. После этого на участок отправляется беспилотник с тротиловой шашкой, которую сбрасывают на боеприпас и обезвреживают его путем подрыва.

Как отметило Минобороны, использование БПЛА мотивировано наличием мин современного типа в зоне спецоперации. Такие модификации боеприпасов снабжены сейсмическими и лазерными датчиками, из-за чего саперам не удается к ним приблизиться в стационарном режиме работы.

Также в ведомстве объяснили, что использование коптеров связано с мерами безопасности, поскольку беспилотники ВСУ нередко вмешиваются в работу саперов. При таком способе дистанционного разминирования ведущую роль играет точность установки шашки.

«Изначально проводим инженерную разведку коптером с хорошей камерой. Летаем на максимально низких высотах, чтобы было больше вероятности обнаружить, например, ту же самую противопехотную мину. После разведки, если это представляется возможным, при помощи коптера накладными зарядами уничтожаем вражеские мины и самодельные взрывные устройства, а также неразорвавшиеся мины-сюрпризы от дронов-камикадзе», ― заявил заместитель командира инженерно-саперного взвода с позывным Партизан.

Накануне Минобороны сообщило, что в Луганской Народной Республике (ЛНР) саперы Росгвардии обнаружили и обезвредили мину-сюрприз.

Ранее, 30 августа, сообщалось, что росгвардейцы обнаружили более 2,5 тыс. взрывоопасных предметов при разминировании агропромышленного комплекса в Херсонской области. Среди них было оружие западного образца. Соблюдая установленные требования, росгвардейцы транспортировали найденный арсенал в безопасное место для уничтожения.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2024 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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