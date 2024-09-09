USS Boise ВМС США наконец-то встаёт на ремонт

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Согласно графику, лодка должна была пройти капитальный ремонт в 2016 году. Однако все государственные верфи в то время были заняты, приоритет отдавался подводным лодкам с баллистическими ракетами. Ударные лодки ремонтировали только в том случае, если другие верфи были свободны, но такое случалось нечасто.

В 2017 году ВМС США заключили контракт с Newport News Shipbuilding на сумму 385,7 млн долларов на проведение среднего ремонта лодки Boise. 18 июня 2018 года Boise прибыла на верфь в Ньюпорт-Ньюсе для ремонта, но верфь так и не начала его из-за задержек с ремонтом других однотипных лодок — SSN 725 Helena и SSN 762 Columbus.

Зачем было отправлять лодку туда-сюда, если было понятно, что её не будут ремонтировать? Это риторический вопрос. Но давайте посмотрим на ситуацию шире: почему многоцелевые атомные подводные лодки (МАПЛ) гоняют, как прогулочные катера?

Как уже было сказано, кроме строительства новых «Вирджиний» на верфь «повесили» ремонт старых «Лосей». Впрочем, акционеры HII Newport News Shipbuilding не против — деньги из бюджета регулярно поступают, а лодки стоят. Ну и пусть стоят дальше, деньги уже получены, дивиденды распределены. Стоимость ремонта старого «Лося» может превысить половину стоимости новой «Вирджинии».

Итак, в марте 2019 года МАПЛ Boise была вынуждена уйти обратно в Норфолк на отстой. Однако эпопея с ремонтом не прекратится ни в ближайшем, ни в отдалённом будущем.

МАПЛ Columbus (SSN 762) закончила своё последнее оперативное развёртывание в сентябре 2017 года и пришла на верфь в Ньюпорт-Ньюс для ремонта. Предполагалось, что к августу 2019 года специалисты верфи обеспечат техническое обслуживание и восстановление корпуса субмарины, резервуаров, двигательных установок, вспомогательных систем, вооружения и внутренней обстановки, а также проведут другие доработки. Стоимость контракта составляла 219 млн долларов.

В марте 2021 года компания Huntington Ingalls Industries получила дополнительный контракт стоимостью 194,5 млн долларов на завершение капитального ремонта и модернизации многоцелевой атомной подлодки «Коламбус». Ремонт и передача лодки флоту должны были произойти в декабре 2022 года, но чуда не случилось — лодка продолжает стоять в ремонте.

24 апреля 2024 года ВМС США заключили с HII Newport News Shipbuilding дополнительный контракт на $115 млн на продолжение ремонта ударной подводной лодки USS Columbus (SSN 762). Итого за шесть лет на ремонт тридцатилетней АПЛ было потрачено 837 657 042 долларов. При этом остаётся непонятным, будет ли завершён ремонт подводной лодки в декабре этого года или последуют дополнительные изменения в контракте на финансирование ремонта и технического обслуживания.

С другой лодкой, стоявшей на ремонте в Ньюпорт-Ньюсе — SSN 725 Helena — всё намного проще и местами даже легче. Пару недель назад она пришла в Китсап на утилизацию.

Но вернёмся к Boise. Лодка стоит уже восемь лет, на ней сменилось уже четыре командира. Мечта любого «морского волка» — лодка ржавеет у причала, а тебе «капает» выслуга лет, приближая тебя к заветной пенсии.

И вот новость, правда уже не очень свежая: судостроительная компания Newport News Shipbuilding выиграла тендер на модификацию контракта стоимостью 1,17 млрд долларов США, позволяющий начать давно назревший капитальный ремонт USS Boise (SSN-764) на верфи компании в Вирджинии, на реке Джеймс. Эта модификация контракта включает опционы, которые в случае их реализации доведут совокупную стоимость этой модификации контракта до $1 238 312 189. Работы будут выполняться в Ньюпорт-Ньюсе, штат Вирджиния, и, как ожидается, будут завершены к сентябрю 2029 года.

В сентябре 2029 года этой субмарине «стукнет», в аккурат, 37 годков, тогда как изначально срок службы определялся в 30 лет. Надо понимать, что по окончании ремонта она последует по пути SSN 725 Helena т.е. на утилизацию.

Ещё в этой новости повесили волшебные слова — «выиграла тендер», при том, что строительством и ремонтом занимаются всего две верфи. И на верфи второго участника тендера, General Dynamics Electric Boats в Гротоне, аналогично затягивается ремонт АПЛ SSN 765 Montpelier. Когда он закончится, никто не знает.

Из положительного для ВМС США: МАПЛ USS Idaho готовится к передаче флоту. Если не случится никаких форс-мажоров, это произойдёт в конце нынешнего или начале следующего года. Она заменит уходящую SSN 725 Helena, но вот увеличения количества действующих лодок не случится. Надежда на флот из 350 единиц остаётся надеждой. Даст Бог, несбыточной.

Ну и ещё одна новость из раздела «Юмор». 3 сентября 2024 года компания Austal USA спустила на воду корабль USNS Point Loma (EPF 15) на своём предприятии в Мобиле, штат Алабама. В то время как флот выводит эти быстроходные транспорты из активной эксплуатации и ставит на прикол в Филадельфии в ожидании лучших времён. Однако никто не знает, наступят ли они, эти лучшие времена? Аналогично с «литоральниками» — флот списывает, а верфи ударными темпами клепают их. Это при том, что имеется масса проверяющих и контролирующих органов и в Конгрессе, и в Белом Доме, и в Пентагоне. Хотя о чём это я? Если в Пентагоне сначала исчезает 6 млрд долларов, а потом, откуда ни возьмись, появляется обратно, и при этом в самой свободной и демократической стране ни у кого не возникает вопроса: «Как же так? 6 млрд долларов — это же не 50 центов, это стоимость полтора МАПЛ «Вирджиния»? Но нет, демократия упорно делает вид, что ничего не случилось. Хотя вопрос: «На что потрачены деньги американских налогоплательщиков?» всегда был очень популярен. Как шутили в своё время французские дворяне: «У Жака — простака широкая спина, он всё вынесет». Правда, потом, когда началась Жакерия, было уже не так смешно.