Военная ярмарка в Польше под знаком дронов. Многие из них демонстрировались впервые

Источник изображения: topwar.ru

Боевые, разведывательные и ударные дроны стали одной из главных достопримечательностей Международной выставки оборонной промышленности в этом году в Польше. Представлены как «проверенные в бою» решения, так и множество новинок.

Многие премьеры для ярмарки в Кельце подготовила польская группа WB, объединяющая более двадцати компаний, производящих передовые системы обороны и безопасности. Предложение группы ВБ включает, среди прочего: Дроны FlyEye, проверенные в боевых условиях на Украине или беспилотные поисково-ударные комплексы Gladius.

WB Group представила новинки семейства «Warmate». Warmate 20, как следует из названия, может нести боеголовку массой до 20 кг. – Это мощная нагрузка. Его используют для нападения, например, на логистические центры, топливные центры и районы сосредоточения противника, - говорит Ремигиуш Вилк. Это очень продвинутая система. «Помимо оптических датчиков мы также используем искусственный интеллект», — отмечает Ремигиуш Вилк. Он добавляет, что важным элементом всей линейки барражирующих боеприпасов Warmate является адаптация беспилотных летательных аппаратов для запуска из универсальной пусковой установки, которая может быть интегрирована с транспортными средствами.

Источник изображения: topwar.ru

У Warmate 50 возможности еще больше. Этот дрон вызвал большой интерес благодаря своим размерам. Это один из самых мощных так называемых дронов. камикадзе. Производитель заявляет, что он способен поражать цели на расстоянии сотен километров.

Большой достопримечательностью стенда WB Group стал беспилотный летательный аппарат X-Fronter. Это небольшой дрон весом около 1 кг, который несет солдат в защитном жилете. Система модульная, а это значит, что в зависимости от необходимости можно использовать головку, оснащенную камерой или зарядом взрывчатого вещества. Взлет быстрый, достаточно развернуть дрон и подбросить его в воздух. Панель управления тоже небольшая. X-Fronter может работать группами из трех взаимодействующих дронов.

Источник изображения: topwar.ru

Польская военная группа также подготовила свою премьеру на MSPO 2024. Дрон ReconSKY в настоящее время проходит испытания и впервые был представлен в Кельце. Он предназначен для мониторинга и защиты критической инфраструктуры. Это беспилотный летательный аппарат конструкции летающего крыла. Беспилотный аппарат весит около 3 кг и запускается с помощью простой резиновой пусковой установки.

Источник изображения: topwar.ru

Одной из премьер также стал дрон WITU-CyberHEAT. Беспилотный самолет предназначен для перевозки боеголовок GX-4 производства компании Belma из Быдгощи. Управляемый одним оператором, дрон взлетает вертикально с любой поверхности, но также может сбрасываться с транспортной платформы, что увеличивает дальность использования в различных условиях. Конструкция очень проста в изготовлении и дешева с использованием пенополиэтилена.

Источник изображения: topwar.ru

Премьера дрона Skydio X10 состоялась в США в сентябре 2023 года. На MSPO 2024 его можно будет увидеть впервые в Польше. Производитель называет его «дроном третьего поколения». Что отличает его на рынке, так это очень высокая степень автономности. Благодаря использованию шести навигационных камер и использованию передового искусственного интеллекта дрон способен самостоятельно проектировать лучший маршрут и подход к объектам. Оператор лишь указывает пункт назначения.