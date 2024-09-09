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ТАСС

Маск рассчитывает, что Starship отправится к Марсу через два года

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Источник изображения: topwar.ru

Речь идет об аппаратах в непилотируемом режиме

НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. /ТАСС/. Американский предприниматель Илон Маск рассчитывает, что космический корабль Starship сможет отправится к Марсу в непилотируемом режиме через два года.

"Первые [корабли] Starship будут запущены к Марсу через два года, когда откроется следующее трансферное окно между Землей и Марсом. Они будут непилотируемыми и должны будут проверить безопасность посадки на Марсе. Если посадка пройдет успешно, первые пилотируемые запуски на Марс состоятся через четыре года", - написал он на своей странице в X (ранее Twiter).

Он добавил, что после этого частота полетов будет "расти экспоненциально". Главная их цель - "создать самодостаточный город [на Марсе] через 20 лет", отметил он.

Разработкой Starship занимается принадлежащая Маску компания SpaceX. Предполагается, что космическая система Starship будет универсальной и сможет в разных версиях использоваться для пилотируемых полетов на околоземную орбиту, вывода спутников и осуществления миссий на Луну, Марс, а также к более далеким небесным телам. Предусмотрено, что многоразовые ускоритель Super Heavy и корабль Starship будут совершать вертикальную посадку на Землю. 

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