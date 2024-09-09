В деле о некачественных армейских сухпайках могут появиться новые обвиняемые

В правоохранительных органах отметили, что среди тех, кого допросили по делу, есть руководящие лица из числа сотрудников Министерства обороны РФ

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Новые обвиняемые могут появиться в деле о поставке некачественных сухпайков для нужд Министерства обороны РФ. Об этом сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"В ходатайстве, представленном в суд с согласия руководителя, следователь просит избрать в отношении обвиняемого Котельникова И. В. меру пресечения в виде заключения под стражу, указывая, что он препятствует установлению истины по делу, намерен затруднить ход расследования, сбор и закрепление доказательственной базы. Круг лиц, причастных к совершению преступления в настоящее время устанавливается, в связи с чем, следствие имеет основание полагать, что Котельников может вступить в контакт с ними для выработки согласованной позиции с целью уклонения от уголовной ответственности", - сказано в решении суда об аресте одного из фигурантов дела, предпринимателя Игоря Котельникова, который позже скончался в СИЗО.

Как рассказали ТАСС в правоохранительных органах, среди тех, кто был допрошен по делу, есть руководящие лица из числа сотрудников Минобороны РФ. "Несколько человек из числа руководящих работников Минобороны допрошены по делу как свидетели. В ходе расследования дела им могут быть предъявлены обвинения, и тогда их процессуальный статус изменится", - сказал собеседник агентства.

Уголовное дело о поставке некачественных сухпайков в армию расследуется по ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Его фигурантами, помимо Котельникова, являются совладельцы Грязинского пищевого комбината Александр Михайленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова, которые содержатся под стражей. Ранее в правоохранительных органах ТАСС сообщили, что в войска поставлялись по завышенной стоимости некачественные индивидуальные рационы питания даже в условиях проведения специальной военной операции. В сухпайках говядина заменялась курятиной и свининой, занижалась энергетическая ценность пайков. Согласно экспертизе, которая есть в материалах дела, сухпайки не соответствуют техническим условиям и запрещены к использованию по назначению.