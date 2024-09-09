На «судный» день: что представляет из себя ракета «Буревестник»

Новая разработка должна обеспечить неотвратимое возмездие в случае нападения на Россию

Аналитики Федерации американских ученых (FAS) на этой неделе сообщили о подготовке России к развертыванию крылатых ракет с атомной энергетической установкой «Буревестник». Она считается одной из самых закрытых российских разработок. Могут ли быть правдой сообщения про «ракету судного дня» и какова в целом история вопроса создания летательных аппаратов с ядерными двигателями, разбирались «Известия».

Насколько вероятно скорое развертывание «Буревестника»

Американские исследователи утверждают, что Россия готовится к развертыванию крылатой ракеты с ядерной силовой установкой «Буревестник», о которой впервые рассказал 1 марта 2018 года в своем послании к Федеральному собранию президент России Владимир Путин. В качестве доказательства аналитики Федерации американских ученых (FAS) приводят изменения на спутниковых снимках закрытого арсенала 12-го Главного управления Министерства обороны (ГУМО) России рядом с населенным пунктом Вологда-20. Действительно, здесь находится одно из хранилищ 12-го ГУМО, рядом с которым ведется строительство, заметное из космоса. Эту стройку и связали за океаном с возможной подготовкой к развертыванию стартовой базы для будущих стратегических крылатых ракет с неограниченной дальностью действия. Логика у исследователей тут простая — ракеты ядерные, боеголовки у них должны быть ядерные, тематика секретная, и где еще размещать такие ракеты, кроме как не в ведомстве 12-го ГУМО.

Спутниковый снимок с предположительным местом дислокации российской крылатой ракеты с ядерной установкой Источник изображения: Фото: REUTERS/Planet Labs PBC

Выводы исследователей подхватили и западные СМИ. Уже говорят о строительстве в центре европейской части России пусковой площадки ракет с ядерными энергетическими установками. Может ли это быть правдой? Теоретически такое возможно, хотя, например, в районах Крайнего Севера такого рода инфраструктурный объект был бы, скорее всего, в большей безопасности. Ведь работы с ядерными материалами могут оказаться и весьма опасны.

Испытания крылатой ракеты «Буревестник» Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Кроме того, нет пока какой-либо четкой и ясной информации о завершении создания указанной боевой системы. После первой демонстрации 1 марта 2018 года ракета «Буревестник» получила на Западе обозначение SSC-X-9 Skyfall. Называется и российский индекс этой ракеты «9М730», который на самом деле не соответствует действительности. Работы над ракетой, судя по всему, действительно велись последние годы и на полигоне на Новой Земле, и в Нёноксе около Северодвинска, и на ракетном полигоне в Капустином Яре. Но, думается, что до завершения испытаний и развертывания «Буревестника» пока далеко.

Что представляет из себя такое изделие?

Это летательный аппарат со складными крыльями, который по своей аэродинамической схеме подобен другим крылатым ракетам. Он стартует с наземной пусковой установки на твердотопливном ускорителе, разгоняется до требуемой скорости, на которой включает маршевый воздушно-реактивный двигатель с ядерной энергетической установкой. В таком двигателе атмосферный воздух разогревается до температуры выхлопа теплообменником небольшого, но мощного ядерного реактора. По крайней мере, так должно быть в теории — понятно, что деталей сверхсекретного оружия никто публично не сообщает. С условием того, что реактор может работать неделями, такая ракета может находиться в воздухе весьма продолжительное время. В части источников была названа дальность действия в 22 000 км, но, скорее всего, дальность действия действительно условно не ограничена. Соответственно, при применении такие ракеты могут уйти в район боевого дежурства и ожидания и оттуда могут пойти к полученным целям в случае получения приказа. Ракета «судного дня», которая обеспечивает неотвратимое возмездие в случае нападения на Россию. Именно в таком качестве эта система вооружений и создается.

Такого рода ракеты могли бы наносить удар по любой точке земного шара с любого направления. Они могли бы обходить системы противовоздушной обороны и при обеспечении спутниковой связи — получать новую информацию и о возможных преградах, и о целях. Конечно, ракета с ядерным реактором на борту не должна упасть и разбиться, но, вероятно, предусмотрена и специальная процедура прекращения полета с безопасным спуском на землю, например с помощью парашютной системы в специальные районы возврата. Современный уровень развития техники вполне позволяет добиться высокой степени надежности и безопасности подобных изделий.

Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Создание такой ракеты в нашей стране стало возможным после успехов физиков-ядерщиков в разработке компактных и мощных ядерных реакторов. Эти открытия дали толчок нескольким разработкам — ракете «Буревестник», беспилотному подводному аппарату «Посейдон» и, вероятно, другим энергоемким проектам.

Беспилотный подводный аппарат «Посейдон» Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Попытки создания летательных аппаратов с ядерными силовыми установками велись в 1950–1960-е годы в США и Советском Союзе. Тогда очень привлекательной была возможность создать самолет-носитель с неограниченным временем нахождения в воздухе — и за океаном, и у нас велись исследования по созданию ядерных дальних бомбардировщиков на базе B-36 и Ту-95. Но к началу 1960-х годов эти работы были свернуты и из-за крайне высокой стоимости, и из-за невозможности обеспечить ядерную безопасность летательных аппаратов. И не только на случай летного происшествия, но и с целью защиты пилотов от воздействия ядерного реактора. Строить обычные тяжелые бомбардировщики и межконтинентальные баллистические ракеты оказалось заметно более эффективно, и обе страны отложили на неопределенный срок программы разработки самолетов с атомными реакторами.

Конечно, развертывание в России подобных ракетных систем скажется на общем балансе стратегический ядерных сил. Создавать такую ракету с неядерным боевым оснащением, видимо, совершенно не эффективно — она будет нести мощную термоядерную боевую часть и основное её назначение — ответный ядерный удар. Вероятно, появление «Буревестника» вызовет какие-то ответные действия на Западе — может быть, там займутся развитием систем обнаружения и противовоздушной обороны, а может быть, начнут готовить некий симметричный ответ. В любом случае при выходе сторон на переговоры по ядерной безопасности и снижению угрозы войны этот фактор — новейших систем ответного удара — уже нельзя будет не учитывать. С ним необходимо будет считаться, и нам это дает дополнительные очки.

Дмитрий Корнев