Конструктор рассказал о выдержавшем более 100 ударов танке "Царь-мангал"

По словам представителя "Уралвагонзавода", экипаж машины остался целым и невредимым после множественного попадания дронов, "Джавелинов" и различных боеприпасов

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Оснащенный массивной защитой танк Т-72, получивший название "Царь-мангал", выдержал в зоне спецоперации более 100 ударов различными видами боеприпасов противника. Об этом сообщил представитель "Уралвагонзавода", который занимался восстановлением машины.

"[Танк выдержал] более 100 [ударов] дронов, "Джавелинов" и различных боеприпасов иностранного производства. Это примерно, суммарно со слов экипажа. Предполагаю, что было больше. <...> Экипаж остался полностью целым и невредимым, ребята продолжают выполнять свои боевые задачи", - сказал он в программе "Военная приемка" (телеканал "Звезда плюс").

Название "Царь-мангал" получил танк Т-72Б с массивной нештатной защитной надстройкой, напоминающей по форме и размерам небольшой ангар, а также оснащенный минным тралом. Кадры с применением этой машины в боевых действиях появились весной текущего года. На них танк обеспечивал проход российской бронетехники в районе Красногоровки.