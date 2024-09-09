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ТАСС

Посол РФ: поставки ФРГ летального оружия ВСУ пробуждают политические параллели

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Чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев. Архивное фото
Чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : МИД РФ

Использование Киевом западного оружия только продлевает конфликт и обостряет ситуацию, считает Сергей Нечаев

БЕРЛИН, 7 сентября. /ТАСС/. Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что поставки Германией летального оружия Украине пробуждают естественные политические параллели и исторические реминисценции, которые не может забыть народ России. Использование Киевом западного оружия, по его словам, только продлевает конфликт и обостряет ситуацию.

"Мы, разумеется, наблюдаем за террористической агрессией киевского режима против российского приграничья. Это вызывает глубокое возмущение. Тем более что она направлена против гражданского населения наших регионов", - сказал Нечаев российским журналистам, отвечая на вопрос об атаке ВСУ в Курской области. При этом он подчеркнул, что "там творятся беззакония, безобразия и другие бесчинства, которые, разумеется, вызывают только возмущение и негодование".

"То, что киевский режим использует западное оружие, в том числе немецкое, еще раз свидетельствует о том, что далеко не всем на Западе понятно, что подобный подход только обостряет ситуацию, удлиняет конфликт, ведет к бесчисленным жертвам, в том числе среди гражданского населения", - констатировал дипломат. Это, по его мнению, "безответственная, неконструктивная и опасная политика, которой, к сожалению, занимаются многие западные страны".

"И, увы, вынужден сказать, что и немецкая сторона поставляет соответствующее летальное оружие. Это тем более печально, потому что это пробуждает, разумеется, естественные политические параллели и исторические реминисценции, которые наш народ не забудет, не может забыть", - констатировал российский посол, заметив, что память передается из поколения в поколения. "Мы этой памяти верны", - указал он. "Историко-мемориальная работа является одним из наших главных приоритетов, тем более в контексте подготовки к 80-летию Великой Победы", - заключил Нечаев.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера. Жителей приграничных районов эвакуируют на безопасные территории. По данным МЧС, свыше 11,5 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения. По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял более 10 700 военнослужащих и 84 танка. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. ФРГ к настоящему времени выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно €28 млрд. В пятницу министр обороны Борис Писториус заявил, что ФРГ поставит Украине еще 12 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000. Кроме того, по его словам, ФРГ и другие европейские партнеры хотят как можно быстрее передать Украине 77 основных боевых танков Leopard 1A5. 

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