«Выиграли от постоянных усовершенствований»: в алжирской прессе оценили развитие российских авиационных ракет

Источник изображения: topwar.ru

Применяемое на Украине российское оружие постоянно модернизируется. Процесс внесения модификаций идёт постоянно на основе собранной с фронта информации.

Эта война стала лабораторией под открытым небом для обновления всех советских и российских боевых систем, и настоящим благом для стран, их использующих, таких как Алжир, которые могут таким образом модернизировать весь свой арсенал

- говорится в местном издании MENA Defense.

Автор в первую очередь рассуждает об авиационных ракетах. Так, его интересует УРВВ дальнего действия РВВ-БД, которая является экспортной версией Р-37М:

Эта ракета, развернутая на платформах «Сухого», в частности Су-35, Су-57 и Су-30СМ2, нанесла большие потери, по свидетельствам украинских летчиков, которым пришлось столкнуться с этой незаметной, но точной и разрушительной угрозой.

По его словам, ВКС РФ даже установили рекорд, сбив МиГ-29 с расстояния 230 км Р-37М, запущенной с Су-35:

Коэффициент успеха является исключительным, приближаясь к принципу «один выстрел – одно поражение», что делает эту ракету одной из самых опасных УРВВ в российском арсенале.

Источник изображения: topwar.ru

Как указывается, РВВ-СД, в свою очередь, представляет собой УРВВ средней дальности, более известную как Р-77-1, улучшенную версию РВВ-АЭ, которая сейчас устарела по сравнению со своими западными аналогами. РВВ-СД массово применяют Су-30СМ и Су-35 в различных режимах боя, в том числе производя пуски по нескольким целям одновременно.

Российские самолеты активно используют Х-58УШК, усовершенствованную версию почтенной тяжелой противорадиолокационной ракеты Х-58. Эта новая модификация была специально разработана для самолетов 5-го поколения. Она имеет складывающиеся стабилизаторы для транспортировки во внутреннем отсеке Су-57. Будучи выполненной из композитных материалов, она обладает низкой радиолокационной заметностью, увеличенной дальностью действия до 240 км и боеголовкой массой 150 кг, развивая скорость 4200 км/ч.

Показала себя на фронте и Х-35У – улучшенная версия Х-35 с дальностью полета 260 км. Этот противокорабельный боеприпас также может использоваться в качестве крылатой ракеты класса «воздух-земля» с очень высокой точностью поражения.

На Украине она уничтожала различные цели, в том числе обзорные радары и стартовые площадки для ракет

- отмечается в алжирской прессе.

Источник изображения: topwar.ru

Применяются на поле боя и модульные ракеты Х-38, которые могут быть оснащены различными типами инерциального или полуактивного лазерного наведения. Они заменяют Х-25 и Х-29. Эти ракеты могут поражать стационарные или движущиеся цели и имеют максимальную дальность действия 40 км.

Х-69 представляет собой дозвуковую высокоточную ракету со спутниковым наведением, специализирующуюся на уничтожении неподвижных целей. Эта ракета-«невидимка», по словам автора, является частью программы Су-57. Её убирающиеся крылья были специально разработаны для размещения в грузовом отсеке этого самолета. Но её также можно запускать с истребителей поколения 4++, таких как Су-30.

Применяются российскими летчиками улучшенные версии Х-31 в варианте ПД и Х-59 в варианте МК2, дальность полета которых в три раза больше, чем у предыдущих версий.

Все перечисленные боеприпасы доказали свою эффективность в этой интенсивной войне и выиграли от постоянных усовершенствований, ведущихся на протяжении двух последних лет. Эти ракеты показали высокую эффективность при выполнении поставленных перед ними задач на украинской территории, имея передовые средства защиты и постановки помех

- дается оценка в алжирском издании.