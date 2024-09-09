«Выиграли от постоянных усовершенствований»: в алжирской прессе оценили развитие российских авиационных ракет

Источник изображения: topwar.ru
Применяемое на Украине российское оружие постоянно модернизируется. Процесс внесения модификаций идёт постоянно на основе собранной с фронта информации.
- говорится в местном издании MENA Defense.
Автор в первую очередь рассуждает об авиационных ракетах. Так, его интересует УРВВ дальнего действия РВВ-БД, которая является экспортной версией Р-37М:
По его словам, ВКС РФ даже установили рекорд, сбив МиГ-29 с расстояния 230 км Р-37М, запущенной с Су-35:
Источник изображения: topwar.ru
Как указывается, РВВ-СД, в свою очередь, представляет собой УРВВ средней дальности, более известную как Р-77-1, улучшенную версию РВВ-АЭ, которая сейчас устарела по сравнению со своими западными аналогами. РВВ-СД массово применяют Су-30СМ и Су-35 в различных режимах боя, в том числе производя пуски по нескольким целям одновременно.
Российские самолеты активно используют Х-58УШК, усовершенствованную версию почтенной тяжелой противорадиолокационной ракеты Х-58. Эта новая модификация была специально разработана для самолетов 5-го поколения. Она имеет складывающиеся стабилизаторы для транспортировки во внутреннем отсеке Су-57. Будучи выполненной из композитных материалов, она обладает низкой радиолокационной заметностью, увеличенной дальностью действия до 240 км и боеголовкой массой 150 кг, развивая скорость 4200 км/ч.
Показала себя на фронте и Х-35У – улучшенная версия Х-35 с дальностью полета 260 км. Этот противокорабельный боеприпас также может использоваться в качестве крылатой ракеты класса «воздух-земля» с очень высокой точностью поражения.
- отмечается в алжирской прессе.
Источник изображения: topwar.ru
Применяются на поле боя и модульные ракеты Х-38, которые могут быть оснащены различными типами инерциального или полуактивного лазерного наведения. Они заменяют Х-25 и Х-29. Эти ракеты могут поражать стационарные или движущиеся цели и имеют максимальную дальность действия 40 км.
Х-69 представляет собой дозвуковую высокоточную ракету со спутниковым наведением, специализирующуюся на уничтожении неподвижных целей. Эта ракета-«невидимка», по словам автора, является частью программы Су-57. Её убирающиеся крылья были специально разработаны для размещения в грузовом отсеке этого самолета. Но её также можно запускать с истребителей поколения 4++, таких как Су-30.
Применяются российскими летчиками улучшенные версии Х-31 в варианте ПД и Х-59 в варианте МК2, дальность полета которых в три раза больше, чем у предыдущих версий.
- дается оценка в алжирском издании.