CNN: Украина задействует дроны с расплавленным металлом

По сведениям телекомпания, смесь достигает температуры 2,2 тыс. градусов Цельсия и состоит из алюминиевого порошка и оксида железа

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины начали использовать беспилотники с термитной смесью. Об этом сообщает телекомпания CNN.

По ее сведениям, способная прожигать металл смесь достигает температуры 2,2 тыс. градусов Цельсия и состоит из алюминиевого порошка и оксида железа. Эта технология была открыта в Германии в 1890-е годы и изначально применялась для сварки железнодорожных путей, отмечает CNN. Однако впоследствии термитную смесь стали использовать в военных целях - во время Второй мировой войны Германия и ее союзники сбрасывали термитные бомбы.

Управление ООН по вопросам разоружения, как подчеркивает телеканал, предупреждает, что зажигательное оружие может нанести серьезный вред окружающей среде и вызывать масштабные разрушения.