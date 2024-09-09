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ТАСС

Партия Вагенкнехт назвала отказ от поставок оружия Киеву условием участия в коалиции

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Депутат Бундестага Сара Вагенкнехт
Депутат Бундестага Сара Вагенкнехт.
Источник изображения: Sean Gallup/ Getty Images

Депутат Бундестага от BSW Севим Дагделен отметила необходимость ясного сигнала об изменении политики

БЕРЛИН, 7 сентября. /ТАСС/. Немецкая партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) пойдет на участие в региональных правительствах Саксонии и Тюрингии только в случае, если ее потенциальные партнеры согласятся на отказ от поставок оружия Киеву и размещения американских дальнобойных ракет в Германии. Об этом заявила газете Berliner Zeitung депутат германского Бундестага от BSW Севим Дагделен, тем самым подтвердив позицию партии.

"Мы хотим быть уверены, что в коалиционном соглашении будет прописано, что земельное правительство выступает против дальнейших поставок оружия Украине, за более активные дипломатические усилия федерального правительства и против планов по размещению ракет США", - сказала Дагделен, внешнеполитический эксперт BSW. "Здесь необходим ясный сигнал об изменении [политики]", - добавила она.

На прошедших 1 сентября выборах в ландтаги (земельные парламенты) Саксонии и Тюрингии большого успеха достигли скептически настроенные в отношении поддержки Украины и размещения ракет США партии ФРГ - "Альтернатива для Германии" (АдГ) и BSW. В Тюрингии АдГ одержала уверенную победу, набрав 32,8% голосов, и впервые в своей истории заняла первое место на земельных выборах ФРГ. На втором месте оказался Христианско-демократический союз (ХДС) с 23,6% голосов. Третью строку заняла BSW, она заручилась поддержкой 15,8% избирателей. Далее следует Левая партия с 13,1% голосов. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Шольца также прошла в парламент, но набрала лишь 6,1% голосов. "Зеленые" не прошли в ландтаг, заручившись поддержкой только 3,2% избирателей, как и Свободная демократическая партия (СвДП), которая набрала лишь 1,1%.

В Саксонии АдГ заняла второе место - 30,6%, уступив ХДС - 31,9%. Третьей с результатом 11,8% стала BSW. СДПГ набрала 7,3%, "Зеленые" - 5,1%, Левая партия - 4,5%.

После выборов сложилась крайне сложная ситуация с точки зрения возможностей формирования региональных правительств, особенно учитывая то обстоятельство, что так называемые традиционные партии категорически отвергают всякое сотрудничество с АдГ. В Тюрингии возможным вариантом является коалиция в составе ХДС, СДПГ и BSW, которая, однако, может зависеть и от голосов Левой партии при принятии законов. В Саксонии теоретически могли бы заключить альянс ХДС, BSW и СДПГ. 

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