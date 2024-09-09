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Военное обозрение

«Будет превосходить возможности Су-30МКИ»: Пакистан разрабатывает новую модель истребителя JF-17 PFX

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Источник изображения: topwar.ru

Исламабад намеревается усилить свой воздушный флот новой моделью. Он запустил программу модернизации истребителя JF-17, которую с самого начала реализует совместно с Китаем – партнером по разработке этого самолета. Новая модификация получила обозначение JF-17 PFX («пакистанский экспериментальный истребитель»).

Как указывается в издании Defence Security Asia, новая версия должна значительно превзойти возможности варианта JF-17 Block III – самой новейшей итерации семейства, совершившей свой первый полет в 2019 году.

JF-17 PFX планируется сделать крупнее и тяжелее, что поместит его по размеру и весу в ту же категорию, что и истребитель Tejas MkII индийского производства. Новый самолет будет оснащен новейшими технологиями, включая передовые системы авионики, более продвинутые средства радиолокации и возможность нести больше вооружения, что позволит ему выполнять различные боевые задачи.

JF-17 PFX предоставит ВВС Пакистана истребитель, который будет потенциально превосходить возможности машин, принадлежащих другим странам региона, таких как Tejas Mk11, Rafale и Су-30МКИ. JF-17 PFX обеспечат противодействие Индии с точки зрения воздушной мощи

- говорится в издании.

На данный момент в ВВС Пакистана оценочно имеется около 100 истребителей JF-17 Block I и Block II. Производство JF-17 Block 3 уже превысило 20 экземпляров и приближается к 30 заказанным единицам.

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Страны
Индия
Китай
Пакистан
Продукция
FC-1
Rafale
Tejas
Су-30
Су-30МК
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