«Будет превосходить возможности Су-30МКИ»: Пакистан разрабатывает новую модель истребителя JF-17 PFX

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Исламабад намеревается усилить свой воздушный флот новой моделью. Он запустил программу модернизации истребителя JF-17, которую с самого начала реализует совместно с Китаем – партнером по разработке этого самолета. Новая модификация получила обозначение JF-17 PFX («пакистанский экспериментальный истребитель»).
Как указывается в издании Defence Security Asia, новая версия должна значительно превзойти возможности варианта JF-17 Block III – самой новейшей итерации семейства, совершившей свой первый полет в 2019 году.
JF-17 PFX планируется сделать крупнее и тяжелее, что поместит его по размеру и весу в ту же категорию, что и истребитель Tejas MkII индийского производства. Новый самолет будет оснащен новейшими технологиями, включая передовые системы авионики, более продвинутые средства радиолокации и возможность нести больше вооружения, что позволит ему выполнять различные боевые задачи.
- говорится в издании.
На данный момент в ВВС Пакистана оценочно имеется около 100 истребителей JF-17 Block I и Block II. Производство JF-17 Block 3 уже превысило 20 экземпляров и приближается к 30 заказанным единицам.