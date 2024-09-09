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Военное обозрение

«Сыграет решающую роль в подавлении ПВО противника»: задерживается разработка новой британской крылатой ракеты SPEAR 3

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Источник изображения: topwar.ru

В Британии ведется разработка новой крылатой ракеты SPEAR 3. Она должна стать более гибким, маневренным средством поражения, которое могло бы придаваться широкому спектру платформ, включая Eurofighter Typhoon, F-35B и, возможно, перспективному самолету Tempest. Однако в ходе реализации программы возникли задержки.

Первоначально планировалось, что SPEAR 3 будет введена в эксплуатацию к 2025 году, что обеспечит королевские ВВС усовершенствованным оружием класса «воздух-земля» и повысит возможности нанесения высокоточных ударов. Однако в 2021 года было заявлено, что полная боеспособность ракеты на F-35B может быть достигнута не раньше 2028 года.

Эта задержка была вызвана различными техническими трудностями и проблемами с интеграцией

- говорится в издании UK Defence Journal.

Согласно последнему заявлению, сделанному Минобороны 6 сентября, проект SPEAR 3 в настоящее время находится на стадии демонстрации. Следующей важной вехой станет первый отстрел ракеты, запланированный на текущий год, хотя ранее он предполагался в 2022 году.

На данный момент стоимость программы составила около £1,4 млрд.

SPEAR 3 отличается компактными размерами, имеет вес менее 90 кг и длину 1,8 м. Она оснащена многорежимной головкой самонаведения с ИНС и GPS и приводится в действие турбореактивным двигателем Hamilton Sundstrand TJ-150, который обеспечивает ей дальность полета более 140 км.

Разрабатывается вариант SPEAR-EW в качестве средства РЭБ. Данная модификация будет выступать в роли приманки и постановщика помех, аналогично американской ADM-160 MALD. Ожидается, что SPEAR-EW сыграет решающую роль в подавлении ПВО противника, позволив авиации союзников более свободно действовать в небе.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
EF-2000
F-35B
Проекты
GPS
Hamilton
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