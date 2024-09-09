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Военное обозрение

Возможная замена для устаревших советских машин: Алжир провёл испытания китайского танка VT-4

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Источник изображения: topwar.ru

Алжир провел тестовые испытания китайского ОБТ VT-4, модифицированного под местные нужды компанией FIRMACO из КНР.

VT-4 показал исключительные характеристики во время испытаний. Он достиг 100% показателя точности в стрельбах и успешно преодолел 500 км за один заезд, передвигаясь по различным типам местности

- говорится в издании Military Africa.

VT-4 был разработан компанией Norinco для экспортного рынка. С момента своего появления в 2017 году он использовался в различных военных конфликтах, включая операции против террористов. Танк весом 52 тонны управляется экипажем из трех человек.

Он оснащен 125-мм гладкоствольной пушкой ZPT-98A, способной стрелять различными боеприпасами. Его вспомогательное вооружение включает 12,7-мм пулемет, установленный на дистанционно управляемом боевом модуле, и 7,62-мм спаренный пулемет. VT-4 оснащен дизельным двигателем VT/E1 V12 мощностью 1200 л.с., максимальная скорость составляет 70 км/ч, запас хода 500 км.

Как указывается в издании, Алжир уже приобрел целый ряд китайских изделий – БТР Type 90B, РСЗО SR-5 и WM-80, САУ PLZ-45, ПКР CX-1 и YJ-12B, системы ПВО малой дальности HQ-7, баллистические ракеты SY-400, дальнобойные ЗРК FD-2000, беспилотники CH-4 и WJ-700.

Успешные испытания VT-4 в Алжире подчеркивают крепнущее военное сотрудничество между странами, потенциально прокладывая путь к дальнейшим закупкам и интеграции передовых китайских военных технологий

- отмечается в прессе.

В настоящее время танковый парк алжирской армии представлен исключительно советскими/российскими машинами, включая Т-90СА, Т-72М1, Т-62 и Т-55АМВ. Имеется вероятность, что алжирское командование рассматривает возможность замены наиболее устаревших типов техники на китайские ОБТ VT-4.

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Страны
Алжир
Китай
Продукция
HQ-9
MBT-3000
SY-400
СН-4
Т-62
Т-72
Т-90 "Владимир"
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