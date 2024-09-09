«На Украине только один бронеавтомобиль»: компания из ЮАР опровергает серийные поставки Mbombe 6 ВСУ

Источник изображения: topwar.ru

Минобороны Украины периодически выкладывает изображения с бронеавтомобилем Mbombe 6, оснащенного башней местного производства. В связи с этим широко распространилось мнение, что на вооружении ВСУ состоит целый парк машин этого типа. Однако производитель из ЮАР опровергает эти домыслы.

На Украине только один демонстрационный бронеавтомобиль Mbombe 6, поставленный в преддверии российского вторжения в феврале 2022 года

- заявили в оборонном концерне Paramount Group, отрицая серийные поставки.

Также в компании пояснили, что никакого лицензионного производства машин этого типа на территории Украины не ведется. Соответствующие заявления были опубликованы в южноафриканском издании DefenceWeb.

Mbombe 6 был разработан в 2010 году. Его заказчиками стали Эквадор и Иордания, а Казахстан осуществляет лицензионное производство под маркой Barys 6 для нужд собственной армии.

Mbombe 6 весит 17,3 тонн, масса полезной нагрузки составляет 5,2 т. Машина может перевозить трех членов экипажа и восемь солдат. БА в состоянии выдержать попадание бронебойной пули от патрона 7,62 мм х 51 и подрыв 10 кг ВВ.

Кроме этой модели в семейство входят машины Mbombe 4 и Mbombe 8, имеющие соответственно колесную формулу 4х4 и 8х8.