Египет заменит истребители F-16 китайскими самолетами

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Египет подписал соглашение с Китаем о покупке истребителей J-10C, предназначенных для замены устаревшего парка F-16.

Как указывается в издании Defence Blog, соответствующая сделка была подписана 19 августа 2024 года. Это приобретение делает Египет вторым международным заказчиком J-10C после Пакистана.

Египет находился в поисках альтернативного самолета в рамках модернизации своих военно-воздушных сил, так как ВВС начали поэтапный вывод из эксплуатации F-16.

J-10C – это многоцелевой истребитель, оснащенный современным вооружением класса «воздух-воздух» и «воздух-земля».

Его возможности сравнивались с американскими F-16 и он располагал особыми преимуществами в миссиях по завоеванию превосходства в воздухе

- говорится в издании.

Сделка была заключена после того, как Каир отклонил предложения как Соединенных Штатов, так и России, которые пытались реализовать свои машины. Египетские власти не заинтересовало американское предложение по модернизации парка F-16 до уровня F-16V.

Также были отклонены российские предложения по поставкам истребителей МиГ-29 [видимо, речь идёт о МиГ-35] после негативного опыта с самолетами МиГ-29М, закупленными у России в 2015 году

- отмечается в издании.