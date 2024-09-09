Египет заменит истребители F-16 китайскими самолетами

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Египет подписал соглашение с Китаем о покупке истребителей J-10C, предназначенных для замены устаревшего парка F-16.
Как указывается в издании Defence Blog, соответствующая сделка была подписана 19 августа 2024 года. Это приобретение делает Египет вторым международным заказчиком J-10C после Пакистана.
Египет находился в поисках альтернативного самолета в рамках модернизации своих военно-воздушных сил, так как ВВС начали поэтапный вывод из эксплуатации F-16.
J-10C – это многоцелевой истребитель, оснащенный современным вооружением класса «воздух-воздух» и «воздух-земля».
- говорится в издании.
Сделка была заключена после того, как Каир отклонил предложения как Соединенных Штатов, так и России, которые пытались реализовать свои машины. Египетские власти не заинтересовало американское предложение по модернизации парка F-16 до уровня F-16V.
- отмечается в издании.