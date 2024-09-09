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Военное обозрение

«Требуется для восстановления танков для нужд ВСУ»: Leopard 1 получит новый двигатель

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Источник изображения: topwar.ru

Компании Rolls-Royce и FFG заменят двигатель MTU MB838, установленный на танках Leopard 1. Данная необходимость продиктована тем, что прежняя немецкая силовая установка больше не производится.

Машины получат более современный двигатель MTU 8V199. Кроме собственно танков, на новый силовой агрегат перейдут и платформы, созданные на базе Leopard 1, в частности, машина разминирования Wisent 1, БРЭМ BPz2, мостоукладчик Biber, инженерная машина Dachs и ЗСУ Gepard.

8V199 обеспечивает мощность в 800 кВт, что на 190 кВт больше показателя работы оригинального двигателя. Кроме того, он дешевле, легче, имеет более длительные интервалы обслуживания и срок службы.

Замена парка Leopard 1 более современными машинами для многих армий финансово несостоятельна, именно поэтому существует необходимость сохранить их для долгосрочного использования

- отметили в Rolls-Royce.

Источник изображения: topwar.ru

Как указывается в издании Army Technology, 9 стран мира все еще эксплуатируют 4700 единиц Leopard 1:

Возьмем в качестве примера Украину: из-за недостатка средств ВСУ полагаются на восстановление Leopard 1, а для этих нужд требуется новый двигатель.

Отмечается, что MTU серии 199 испытан на многих типах военной техники и используется, в частности, для оснащения бронемашин семейства Boxer.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Boxer GTK
Leopard-1
Компании
Rolls-Royce
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