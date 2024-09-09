«Обновленная огневая мощь»: новая модернизация БТР М113

Источник изображения: topwar.ru

Бронетранспортер М113, состоящий на вооружении многочисленных армий мира, находится в строю с 1960-х годов. Чтобы соответствовать современному полю боя, он нуждается в глубокой модернизации.

Одним из вариантов улучшения боевых характеристик машины стала недавно представленная версия, оснащенная башней CPWS от бельгийского производителя John Cockerill, которая способна интегрировать различные системы вооружения.

Она обладает высокой боевой эффективностью, радикально обновляя огневую мощь М113

- говорится в издании Defensa.

CPWS может быть оборудована пушками калибра 25-30 мм, такими как ATK M242, Nexter M811 или Oerlikon KBA либо M230LF. Башня имеет электрооптические датчики, позволяющие применять оружие днем, ночью или в неблагоприятных погодных условиях.

В комплект могут входить спаренные пулеметы калибра 7,62 или 12,7 мм или автоматические гранатометы с возможностью перезарядки изнутри. Основное орудие может оснащаться двойной системой подачи и иметь до 155 готовых к применению снарядов. Угол возвышения составляет от -10 до +60°.

Принятие на вооружение современной башни, такой как CPWS, позволяет нам продолжать использовать эту надежную платформу [БТР М113]

- полагает автор.

Источник изображения: topwar.ru

CPWS изготовлена из баллистического алюминия и имеет защиту до 5 уровня по STANAG 4569 (должна выдерживать попадание 25-мм бронебойного подкалиберного снаряда). Она может быть снаряжена до 8 дымовых ПУ, панорамным прицелом.

Принятие подобной системы вооружения следующего поколения позволит продолжать использовать старую, но надежную платформу, независимо от того, будут ли улучшены другие характеристики, такие как защита или мобильность

- считает автор.