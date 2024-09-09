«Обновленная огневая мощь»: новая модернизация БТР М113

Источник изображения: topwar.ru
Бронетранспортер М113, состоящий на вооружении многочисленных армий мира, находится в строю с 1960-х годов. Чтобы соответствовать современному полю боя, он нуждается в глубокой модернизации.
Одним из вариантов улучшения боевых характеристик машины стала недавно представленная версия, оснащенная башней CPWS от бельгийского производителя John Cockerill, которая способна интегрировать различные системы вооружения.
- говорится в издании Defensa.
CPWS может быть оборудована пушками калибра 25-30 мм, такими как ATK M242, Nexter M811 или Oerlikon KBA либо M230LF. Башня имеет электрооптические датчики, позволяющие применять оружие днем, ночью или в неблагоприятных погодных условиях.
В комплект могут входить спаренные пулеметы калибра 7,62 или 12,7 мм или автоматические гранатометы с возможностью перезарядки изнутри. Основное орудие может оснащаться двойной системой подачи и иметь до 155 готовых к применению снарядов. Угол возвышения составляет от -10 до +60°.
- полагает автор.
Источник изображения: topwar.ru
CPWS изготовлена из баллистического алюминия и имеет защиту до 5 уровня по STANAG 4569 (должна выдерживать попадание 25-мм бронебойного подкалиберного снаряда). Она может быть снаряжена до 8 дымовых ПУ, панорамным прицелом.
- считает автор.