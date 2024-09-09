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Интерфакс-АВН

Начальник Объединенного штаба ОДКБ считает важным обратить особое внимание в оперативной и боевой подготовке на применение БПЛА

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Андрей Сердюков
Андрей Сердюков.
Источник изображения: © Михаил Терещенко/ТАСС

Минск. 7 сентября. ИНТЕРФАКС - В оперативной и боевой подготовке военнослужащих стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности необходимо уделить особое внимание применению БПЛА и противодействию им, заявил в субботу начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков.

"Особое внимание необходимо уделить применению беспилотной летательной авиации и противодействию ей, средств радиоэлектронной борьбы и огневого поражения, что в настоящее время является наиболее актуальным на поле боя", - сказал Сердюков на церемонии открытия учений ОДКБ в Киргизии, его цитирует пресс-служба организации.

Глава Объединенного штаба отметил, что в ходе подготовки к учениям "нами учитывался опыт современных вооруженных конфликтов". "Постоянно меняющиеся формы и способы ведения боевых действий требуют их глубокого анализа, изучения и освоения в ходе оперативной и боевой подготовки", - добавил он.

Учения проходят на полигоне учебного центра "Эдельвейс" Вооруженных сил Киргизии. В них принимают участие контингенты от Вооруженных сил, министерств внутренних дел и МЧС государств-членов ОДКБ, а также оперативные группы Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ.

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