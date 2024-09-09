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ТАСС

Учебный корабль "Смольный" завершил заход в намибийский порт Уолфиш-Бей

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Учебный корабль Балтийского флота РФ "Смольный"
Учебный корабль Балтийского флота РФ "Смольный".
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Зарембо

При заходе в порт для российских военных моряков была организована программа пребывания в стране с посещением исторических мест

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Учебный корабль Балтийского флота "Смольный", совершающий дальний морской поход в целях проведения морской практики более 300 курсантов военно-морских учебных заведений Министерства бороны РФ, завершил заход в порт Уолфиш-Бей (Намибия). Об этом сообщили в пресс-службе флота

"В главном порту страны экипаж учебного корабля находился с 4 сентября. За это время "Смольный" пополнил запасы воды и продовольствия, курсанты и экипаж корабля отдохнули на берегу от дальнего морского похода и провели технический осмотр учебного корабля", - сказали в пресс-службе, отметив, что в настоящее время корабль вышел в море и взял курс в назначенный район Атлантического океана по плану дальнего похода.

Там добавили, что при заходе в порт для российских военных моряков была организована программа пребывания в Намибии с посещением исторических мест, культурными и спортивными мероприятиями. Также состоялись протокольные мероприятия с участием российских военных моряков и представителей ВМС Намибии.

С 27 июля 2024 года "Смольный" также посетил с неофициальным визитом порт Гавана (Куба), порт Ла-Гуайра (Венесуэла) и порт Кейптаун (ЮАР). 

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