Учебный корабль "Смольный" завершил заход в намибийский порт Уолфиш-Бей

При заходе в порт для российских военных моряков была организована программа пребывания в стране с посещением исторических мест

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Учебный корабль Балтийского флота "Смольный", совершающий дальний морской поход в целях проведения морской практики более 300 курсантов военно-морских учебных заведений Министерства бороны РФ, завершил заход в порт Уолфиш-Бей (Намибия). Об этом сообщили в пресс-службе флота

"В главном порту страны экипаж учебного корабля находился с 4 сентября. За это время "Смольный" пополнил запасы воды и продовольствия, курсанты и экипаж корабля отдохнули на берегу от дальнего морского похода и провели технический осмотр учебного корабля", - сказали в пресс-службе, отметив, что в настоящее время корабль вышел в море и взял курс в назначенный район Атлантического океана по плану дальнего похода.

Там добавили, что при заходе в порт для российских военных моряков была организована программа пребывания в Намибии с посещением исторических мест, культурными и спортивными мероприятиями. Также состоялись протокольные мероприятия с участием российских военных моряков и представителей ВМС Намибии.

С 27 июля 2024 года "Смольный" также посетил с неофициальным визитом порт Гавана (Куба), порт Ла-Гуайра (Венесуэла) и порт Кейптаун (ЮАР).