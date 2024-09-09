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Военное обозрение

«В кабине образовывался дым»: Boeing откладывает поставки ударного вертолета AH-64E Apache

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Источник изображения: topwar.ru

Концерн Boeing объявил, что откладывает поставки ударного вертолета AH-64E Apache из-за недавних аварий и технических проблем, сопровождающих эксплуатацию машины.

Как указывается в издании SavunmaSanayiST, согласно источникам из военного ведомства, основной причиной принятия этой меры стала неисправность электрогенераторов:

Из-за этого дефекта в кабинах вертолетов, выполняющих полеты, образовался дым. Поэтому отгрузка во многие страны, особенно в Индию, была прекращена.

Представители Boeing заявили, что скопившийся в кабине дым может представлять серьезную опасность для летчиков, и подчеркнули, что после устранения проблемы поставки продолжатся. Известно, что с мая 2023 года по неназванным причинам разбились по меньшей мере 3 вертолета AH-64E.

Американские военные заявили, что человеческая ошибка является причиной 87% аварий Apache, и только 13% были вызваны механическими неисправностями

- говорится в издании.

AH-64E является на данный момент самой совершенной конфигурацией ударного вертолета Apache, совершившего свой первый полет в 1975 году. Данная модификация поступила на вооружение в 2011 году. К настоящему времени было продано 500 единиц AH-64E, в частности, в США, ОАЭ, Южную Корею, Саудовскую Аравию, Катар, Индонезию и Индию.

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Страны
Индия
Индонезия
Катар
ОАЭ
Саудовская Аравия
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