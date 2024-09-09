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Военное обозрение

ВС РФ поразили цех по производству украинских дронов «Паляница»

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Источник изображения: topwar.ru

ВС РФ поразили производственные помещения, в которых изготавливались компоненты для украинских ракет «Гром-2» и реактивных беспилотных летательных аппаратов «Паляница».

Кроме того, в результате ударов уничтожены склады, на которых хранились ракетно-артиллерийские вооружения западного производства, узел спутниковой связи ВСУ и инфраструктура одного из военных аэродромов.

Ракеты «Гром-2» и реактивные дроны «Паляница», завершением разработки которых недавно хвастался глава киевского режима Владимир Зеленский, предназначаются для гипотетического нанесения ударов вглубь российской территории. В Киеве утверждают, что «Гром-2» якобы летит на 500 километров, а «Паляница» – 1500 километров.

Зеленский впервые рассказал о «Палянице» во время своего выступления в «день независимости» Украины. По словам главы киевского режима, эти вооружения уже якобы применялись для нанесения ударов по Крыму. Заявляется, что «Паляница» является крылатым дроном с реактивным двигателем, что позволяет ему развивать значительную скорость. Киев представлял «Паляницу» в качестве ультимативного оружия, якобы способного полностью изменить соотношение сил на поле боя.

Ранее сообщалось, что Зеленский заявил, что сожалеет, что даже если Запад разрешит ВСУ атаковать объекты в глубине российской территории, возможностей переданных НАТО вооружений недостаточно, чтобы наносить удары по Москве.

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