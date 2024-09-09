На вооружении ВСУ замечена САУ «Гвоздика» из арсеналов болгарской армии

Источник изображения: topwar.ru
150-я механизированная бригада ВСУ опубликовала фотографии самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика». Судя по характерному камуфляжу, в руки украинских военных она попала из арсеналов болгарской армии.
- говорится в издании Defence24.
Как отмечается, по имеющимся данным, болгары еще несколько лет назад должны были иметь в резерве 400-500 единиц 2С1 (плюс около 50 на действительной службе). Часть находившихся на хранении «Гвоздик», а также гаубицы Д-20 и РСЗО БМ-21 «Град» должны были быть поставлены в Чехию для восстановления, а затем уйти оттуда на Украину.
Источник изображения: topwar.ru
- указывается в издании.
2С1 «Гвоздика» – советская самоходная гаубица кал. 122 мм, установленная на модифицированном шасси тягача МТ-ЛБ. Дальность стрельбы составляет 15,5 км при использовании стандартных боеприпасов, однако она может увеличиться до 22 км при применении снарядов с газогенератором.