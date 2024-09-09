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Военное обозрение

На вооружении ВСУ замечена САУ «Гвоздика» из арсеналов болгарской армии

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Источник изображения: topwar.ru

150-я механизированная бригада ВСУ опубликовала фотографии самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика». Судя по характерному камуфляжу, в руки украинских военных она попала из арсеналов болгарской армии.

Из болгарского запаса техники в распоряжение ВСУ поступает очень большое количество машин, в частности, гусеничные БТР-50 и колесные БТР-60, разведывательные машины БРДМ-2, а также САУ «Гвоздика»

- говорится в издании Defence24.

Как отмечается, по имеющимся данным, болгары еще несколько лет назад должны были иметь в резерве 400-500 единиц 2С1 (плюс около 50 на действительной службе). Часть находившихся на хранении «Гвоздик», а также гаубицы Д-20 и РСЗО БМ-21 «Град» должны были быть поставлены в Чехию для восстановления, а затем уйти оттуда на Украину.

Источник изображения: topwar.ru

Поставки этого вооружения позволили восполнить часть потерь, понесенных в результате боев, и вооружить новые воинские подразделения

- указывается в издании.

2С1 «Гвоздика» – советская самоходная гаубица кал. 122 мм, установленная на модифицированном шасси тягача МТ-ЛБ. Дальность стрельбы составляет 15,5 км при использовании стандартных боеприпасов, однако она может увеличиться до 22 км при применении снарядов с газогенератором.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Чехия
Продукция
БРДМ-2
БТР-50
БТР-60
Гвоздика
Град РСЗО
МТ-ЛБ
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