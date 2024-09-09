В ЛНР росгвардейцы обнаружили и обезвредили мину-сюрприз

В ЛНР сотрудники Росгвардии обнаружили и обезвредили мину-сюрприз

ЛУГАНСК, 7 сен - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии обнаружили и обезвредили в ЛНР мину-сюрприз, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Росгвардии по ЛНР.

"При проведении инженерной разведки маршрута движения подразделений в Луганской Народной Республике росгвардейцы обнаружили замаскированный инженерный боеприпас, предположительно, установленный с миной-сюрпризом", - сообщили в ведомстве.

Сотрудники Росгвардии обнаружили и обезвредили в ЛНР мину-сюрприз Источник изображения: © Росгвардия/Telegram

По данным управления Росгвардии, наличие взрывного устройства подтвердила служебная собака.

"Пес Норис обладает хорошим чутьем, при приближении к взрывоопасному предмету он замер в сигнальной стойке. И не ошибся, как всегда. Мы уже давно работаем вместе, прошли не одну командировку, он не раз меня спасал. Скоро Норису на пенсию, и я его обязательно заберу к себе", - рассказал кинолог Росгвардии.

Уточняется, что взрывоопасный предмет уничтожили накладным зарядом, после чего инженерное подразделение ведомства продолжило выполнение боевой задачи.