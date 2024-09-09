Немецкая пресса сообщает о начале применения ВСУ «летающего АК-47» в зоне СВО

Источник изображения: topwar.ru

Украинские военные начали применять в зоне СВО так называемый летающий автомат Калашникова. Об этом информирует немецкий таблоид BILD (деятельность признана нежелательной в РФ). В публикации отмечается, что новая разработка украинских инженеров уже прошла успешные испытания в боевых условиях.

Такое оружие поставила на вооружение ВСУ группа украинских инженеров Wild Hornets. Автомат АК-47 установили на платформу с четырьмя винтами и подняли в воздух, как летающий беспилотник. В середине августа такой комплекс впервые атаковал позиции российских войск

– утверждает таблоид.

При этом подчеркивается, что «летающий автомат» может управляться с защищенной позиции, делая оператора практически неуязвимым.

Впрочем, военный аналитик BILD Юлиан Рёпке акцентирует внимание на слабых сторонах стреляющего дрона боевиков киевского режима. По его словам, самое сложное в такой разработке – стабилизировать АК-47 при стрельбе, чтобы дрон не отклонялся из-за отдачи и не было большого разброса.

Источник изображения: topwar.ru

Пока неясно, насколько эффективно такое оружие, поставят ли его на серийное производство и в каком объёме

– заключает Рёпке.

Стоит отметить, что боевики киевского режима пытаются постоянно совершенствовать боевые характеристики своих беспилотных летательных аппаратов, проводя их модернизацию. К примеру, несколько дней назад в Сети были опубликованы видеокадры, на которых дрон ВСУ выступает в качестве летающего огнемета. Беспилотник поливал лесопосадки легковоспламеняющейся жидкостью, после чего начинался пожар.