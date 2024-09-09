Источник изображения: topwar.ru
Украинские военные начали применять в зоне СВО так называемый летающий автомат Калашникова. Об этом информирует немецкий таблоид BILD (деятельность признана нежелательной в РФ). В публикации отмечается, что новая разработка украинских инженеров уже прошла успешные испытания в боевых условиях.
– утверждает таблоид.
При этом подчеркивается, что «летающий автомат» может управляться с защищенной позиции, делая оператора практически неуязвимым.
Впрочем, военный аналитик BILD Юлиан Рёпке акцентирует внимание на слабых сторонах стреляющего дрона боевиков киевского режима. По его словам, самое сложное в такой разработке – стабилизировать АК-47 при стрельбе, чтобы дрон не отклонялся из-за отдачи и не было большого разброса.
Источник изображения: topwar.ru
– заключает Рёпке.
Стоит отметить, что боевики киевского режима пытаются постоянно совершенствовать боевые характеристики своих беспилотных летательных аппаратов, проводя их модернизацию. К примеру, несколько дней назад в Сети были опубликованы видеокадры, на которых дрон ВСУ выступает в качестве летающего огнемета. Беспилотник поливал лесопосадки легковоспламеняющейся жидкостью, после чего начинался пожар.