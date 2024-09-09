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Военное обозрение

«В большом количестве закупаются ВС РФ»: новая версия бронеавтомобиля «Буран»

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Источник изображения: topwar.ru

Российская оборонка представила новую версию бронеавтомобиля «Буран», который, по данным западной прессы, активно приобретается Минобороны страны.

«Буран» был создан на базе шасси коммерческого грузовика ГАЗ-3308 и имел бронированный кузов различной конфигурации, что позволило ему выступать в роли многоцелевого бронеавтомобиля. Официально он квалифицируется как бронемашина специального назначения.

«Бураны» в настоящее время в большом количестве закупаются ВС РФ

- говорится в западной прессе.

Источник изображения: topwar.ru

Новая версия с 5 боковыми окнами

Они способны перевозить в общей сложности 10 бойцов или груз весом 1000 кг. Масса составляет чуть более 10 тонн. Габариты в стандартной версии (с 4 боковыми окнами) составляют 6,3 м в длину, 2,4 м в ширину и 2,45 м в высоту. Машина способна преодолевать 30-см вертикальные препятствия. Дизельный двигатель мощностью 220 л.с. позволяет развивать максимальную скорость 105 км/ч при дальности хода до 1000 км.

Источник изображения: topwar.ru

Новая версия с 5 боковыми окнами

«Бураны» – это компактные многоцелевые бронемашины большой вместимости, которые, безусловно, имеют приемлемую закупочную и эксплуатационную стоимость

- полагают в СМИ.

Источник изображения: topwar.ru

Стандартная версия с 4 боковыми окнами

Защита БА в соответствии с российским стандартом ОТТ 9.1.12.1 относится к типу 2 (выдерживает попадание пули от 7,62-мм патрона и 6 кг ВВ).

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Страны
Россия
Компании
ГАЗ Группа
Минoбороны РФ
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