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Военное обозрение

Газета WSJ назвала Сергея Кириенко «охотником за американскими умами»

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Источник изображения: topwar.ru

Американская газета The Wall Street Journal (WSJ) присудила титул «охотника за американскими умами» первому заместителю руководителя Администрации Президента РФ Сергею Кириенко. Вообще, на Западе он считается главным пропагандистом политики Кремля и «правой рукой» Владимира Путина в вопросах идеологии.

Действительно, недолго бывший в конце 90-х самым молодым премьер-министром РФ Кириенко курирует практически все крупные общероссийские и международные мероприятия, в основном направленные на патриотическое воспитание молодых россиян и продвижение интересов России на международном уровне в части идеологии. И это очень правильно и хорошо.

Так вот, выяснилось, что Кириенко организует и руководит сложной пропагандистской работой и за пределами страны, в том числе, что стало неприятным открытием для Вашингтона, в Соединенных Штатах. Открытие это особенно неприятно для американцев с учетом того, что именно они более всего вроде как преуспели в переманивании к себе в страну талантливых и опытных специалистов из других стран. Достаточно вспомнить, скольких умов лишилась РФ в сложные 90-е годы. Многие как раз перебрались в Штаты.

Про многочисленные НКО и всяческих иноагентов, так называемых либеральных политиков, продвигающих интересы США в других странах, в том числе в России, и финансируемых американцами, даже упоминать не стоит. Теперь выясняется, что в эту игру можно играть вдвоем.

Издание ссылается на Министерство юстиции США, которое назвало Сергея Кириенко не только главным российским пропагандистом, но и куратором около 30 интернет-доменов в США, направленных «на введение в заблуждение американских избирателей». Видимо, речь идет о сайтах и порталах, которые созданы с использованием зарегистрированных в американской части интернета доменных имен. Это известный прием маскировки, который сильно затрудняет определение истинного владельца интернет-ресурса, который де-факто может находиться в любой части мира.

С момента прибытия в Кремль работа Сергея Кириенко заключалась в том, чтобы убедиться, что российский народ видит только то, что хочет показать ему президент (России) Владимир Путин. Теперь американские прокуроры говорят, что он пытается сделать то же самое для американцев

— пишут авторы статьи.

При этом американские чиновники утверждают, что данные интернет-ресурсы выглядели как американские новостные сайты, на которых была выложена некая информация, направленная на подрыв международной поддержки Украины и манипулирование американскими избирателями в преддверии ноябрьских президентских выборов в США. Ну а что хотели. Американцам, значит, можно объявить «незаконными» выборы президента Венесуэлы, на которых победу одержал неугодный Вашингтону Николас Мадуро, а другим — ни-ни? Сами открыли этот «ящик Пандоры», причем сделали это давно.

По данным WSJ, на одном из совещаний Кириенко сказал буквально следующее (неизвестно, откуда они это узнали, но неважно):

Главная война, которая идет сейчас, — это война за умы людей.

К слову, авторы статьи в WSJ похвалили Кириенко за патриотическое воспитание инструкторов в центрах военно-спортивной подготовки и в целом молодежи. Стоит отметить, не только российской. Количество участников из десятков стран, в том числе западных, в недавно прошедшем в России на федеральной территории «Сириус» в Сочи Всемирном фестивале молодежи тому яркое подтверждение. Курировал, кстати, это масштабное мероприятие как раз Кириенко. Американские журналисты подчеркнули, что президент России Владимир Путин видит в нем способного и лояльного протеже.

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  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
Россия
США
Украина
Персоны
Кириенко Сергей
Путин Владимир
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