«Нас учили быть правильными, а сами вон кем оказались»: Сладков рассказал о давлении со стороны бывшего руководства МО РФ

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На журналистов и блогеров, активно критиковавших прежнее руководство Министерства обороны РФ, оказывалось серьезное давление. Об этом рассказал военный репортер ВГТРК Александр Сладков. По словам журналиста, против него было возбуждено уголовное дело за дискредитацию Вооруженных Сил.

Военкор напоминает, что после отставки с поста министра обороны Сергея Шойгу сразу несколько его заместителей были арестованы по обвинению в совершении преступлений коррупционной направленности. А самое печальное, по его мнению, заключается в том, что эти деяния были совершены высшими должностными лицами оборонного ведомства в разгар специальной военной операции РФ на Украине.

При этом на тех представителей СМИ и блогеров, которые пытались привлечь внимание общественности и руководства страны к проблемам армии, осуществлялось беспрецедентное давление.

Мне доставалось очень часто. Называли и алкоголиком, несущим бред, и реакционным гражданином. Главная военная прокуратура возбудила на меня уголовное дело за дискредитацию Вооруженных Сил. Если бы не Олег Добродеев и команда ВГТРК, если б не администрация президента, лично мне было бы тяжело

– написал журналист в своем телеграм-канале.

Он добавляет, что тогдашнее руководство МО РФ считало, что тема ключевых проблем в обеспечении армии должна была быть оставлена в стороне.

И вдруг сегодня для остального общества выясняется: именно те люди в погонах, которые были очень недовольны блогерами, сами-то оказались далеко не ангелами. Я ж говорю, полкоманды старого министра под следствием за воровство. Они нас учили, как надо действовать нравственно и по-государственному, а сами вон кем оказались. И они драли критикующих блогеров, даже несмотря на то, что их четырежды принимал у себя президент, и на этих приемах блогеры жестко высказывались на тему больших проблем в МО РФ

– напоминает Сладков.

Военкор отдельно подчеркивает, что он активно участвует в информационном сопровождении деятельности руководства страны и Министерства обороны.

Но очень интересно, что в качестве дополнительной точки зрения у нас появились блогерские возможности, и знаете, ни разу, ни один руководитель мне не сказал: «Закрывай свой телеграм, ты государственный репортер, вот и занимайся этим». Наоборот, меня и таких, как я, защищали, как могли. И, теперь можно сказать открыто – не дали скушать

– констатирует репортер ВГТРК.

По его словам, с назначением на должность министра обороны РФ Андрея Белоусова ситуация в этом отношении изменилась в лучшую сторону.

При команде нынешнего министра мы вздохнули свободно. Наши возможности серьезно возросли. Я это рассматриваю, как повод для уверенности: все делается, чтоб возможности армии, штабов, тыла и боевых частей тоже многократно возросли. Мы для этого все и работаем

– резюмирует Александр Сладков.