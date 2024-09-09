«Нас учили быть правильными, а сами вон кем оказались»: Сладков рассказал о давлении со стороны бывшего руководства МО РФ

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На журналистов и блогеров, активно критиковавших прежнее руководство Министерства обороны РФ, оказывалось серьезное давление. Об этом рассказал военный репортер ВГТРК Александр Сладков. По словам журналиста, против него было возбуждено уголовное дело за дискредитацию Вооруженных Сил.
Военкор напоминает, что после отставки с поста министра обороны Сергея Шойгу сразу несколько его заместителей были арестованы по обвинению в совершении преступлений коррупционной направленности. А самое печальное, по его мнению, заключается в том, что эти деяния были совершены высшими должностными лицами оборонного ведомства в разгар специальной военной операции РФ на Украине.
При этом на тех представителей СМИ и блогеров, которые пытались привлечь внимание общественности и руководства страны к проблемам армии, осуществлялось беспрецедентное давление.
– написал журналист в своем телеграм-канале.
Он добавляет, что тогдашнее руководство МО РФ считало, что тема ключевых проблем в обеспечении армии должна была быть оставлена в стороне.
– напоминает Сладков.
Военкор отдельно подчеркивает, что он активно участвует в информационном сопровождении деятельности руководства страны и Министерства обороны.
– констатирует репортер ВГТРК.
По его словам, с назначением на должность министра обороны РФ Андрея Белоусова ситуация в этом отношении изменилась в лучшую сторону.
– резюмирует Александр Сладков.