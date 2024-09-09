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Военное обозрение

«Подготовимся к худшему»: Нидерланды выделяют средства на закупку истребителей, танков и фрегатов

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Источник изображения: topwar.ru

Минобороны Нидерландов получит дополнительное финансирование в качестве ответа на текущую сложную ситуацию с безопасностью в Европе и за ее пределами.

На европейском континенте идет война, а в мире беспорядки. Нидерланды также могут быть вовлечены в вооруженный конфликт. Вот почему мы должны быстрее укреплять войска. Хорошо подготовившись, мы обескураживаем противника

- говорится в «Оборонном меморандуме 2024 года», опубликованном 5 сентября.

В соответствии с этим документом на нужды военного ведомства будет выделено €2,4 млрд сверх установленного лимита. Эти средства пойдут на закупку 46 новых ОБТ Leopard 2A8 (с возможностью поставки еще 6), 6 истребителей F-35A, двух дополнительных противолодочных фрегатов ASWF (их количество во флоте достигнет 4) и 6 вертолетов NH90 NFH (в результате общее количество возрастет до 25). Часть инвестиций также пойдет на личный состав (для улучшения набора и удержания персонала), а также в оборонную промышленность страны.

Наибольшая опасность заключается в том, что скрытые, теневые атаки приведут в итоге к нападению России на НАТО, что напрямую втянет Нидерланды в войну. Поэтому мы должны подготовиться к худшему и быстро укрепить вооруженные силы

- отмечается в указанном доктринальном документе.

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Нидерланды
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F-35A
Leopard-2
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