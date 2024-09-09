«Подготовимся к худшему»: Нидерланды выделяют средства на закупку истребителей, танков и фрегатов

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Минобороны Нидерландов получит дополнительное финансирование в качестве ответа на текущую сложную ситуацию с безопасностью в Европе и за ее пределами.
- говорится в «Оборонном меморандуме 2024 года», опубликованном 5 сентября.
В соответствии с этим документом на нужды военного ведомства будет выделено €2,4 млрд сверх установленного лимита. Эти средства пойдут на закупку 46 новых ОБТ Leopard 2A8 (с возможностью поставки еще 6), 6 истребителей F-35A, двух дополнительных противолодочных фрегатов ASWF (их количество во флоте достигнет 4) и 6 вертолетов NH90 NFH (в результате общее количество возрастет до 25). Часть инвестиций также пойдет на личный состав (для улучшения набора и удержания персонала), а также в оборонную промышленность страны.
- отмечается в указанном доктринальном документе.