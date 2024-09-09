Россия адаптировала бронемашины «Пластун-СН» для противодействия беспилотникам

Источник изображения: topwar.ru

В ходе военного противостояния на Украине обе стороны конфликта активно используют автономные или дистанционно управляемые летательные аппараты, что требует организации противодействия их работе. В частности, Россия адаптировала легкобронированную гусеничную машину «Пластун-СН» к решению этой задачи.

Данное изделие представляет собой компактную платформу, способную передвигаться по сложным типам местности. Эта многоцелевая машина имеет массу 4,6 тонны, грузоподъемность 800 кг, длину 4,8 м и высоту 2,5 м. Она оснащена бензиновым двигателем ВАЗ-21129 мощностью 106 л.с., обеспечивающим высокую проходимость, который работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач и позволяет развивать максимальную скорость 50 км/ч.

Источник изображения: topwar.ru

«Пластун-СН» обладает очень широкими (50 см) резиновыми гусеницами, которые снижают давление на грунт и уменьшают уровень шума при движении.

В ходе недавней презентации российские военные продемонстрировали машину в противодроновом исполнении. В задней части «Пластун-СН» установлены мощные радиоэлектронные излучатели и антенны, которые призваны препятствовать приближению воздушной угрозы.

Источник изображения: topwar.ru

В другой конфигурации «Пластун-СН» оборудован выдвижной подъемной мачтой. На её вершине установлен набор датчиков, состоящий из мощных оптических камер АТМ-75 и ИК-систем РТР-900М.

Данное оборудование позволяет точно определять местонахождение вражеских беспилотников

- полагают в западной прессе.