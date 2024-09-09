«Ми-17 будут списаны»: Ирак закупил многоцелевые вертолеты H225

Источник изображения: topwar.ru

Минобороны Ирака и концерн Airbus заключили контракт, предусматривающий поставку 12 новых многоцелевых вертолетов H225M Caracal и 2 отремонтированные однотипные машины. Отгрузка приобретенной техники должна стартовать в начале 2025 года. При этом стоимость контракта не разглашается.

Вместе с закупкой нового вертолета H225M ВВС Ирака планируют списать старые вертолеты Ми-17. Так что можно помахать им ручкой

- говорится в турецком издании SavunmaSanayiST.

H225M планируется использоваться для выполнения различных задач, таких как борьба с терроризмом, специальные операции, транспортировка, огневая поддержка.

H225M, известный во французских вооруженных силах как Caracal, является последним продуктом в семействе вертолетов Puma и может применяться при проведении поисково-спасательных работ, транспортировки, в наступательных операциях.

Источник изображения: topwar.ru

Правительство Ирака проявило также интерес к приобретению другого французского военного оборудования, такого как радары, истребители Rafale.

На вооружении ВВС Ирака находится не менее 20 вертолетов Ми-17. Однако их ремонт и обслуживание существенно затруднены из-за введенных США и их сателлитами санкций против России. Вполне возможно, что после списания они в итоге после восстановления окажутся на оснащении ВСУ.