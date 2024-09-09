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Передача американских танков Abrams и БМП Bradley Киеву не повысила эффективность ведения боевых действий украинской армией. Об этом пишет журнал The National Interest. В публикации называются несколько причин, по которым поставки американской боевой техники не привели к победе ВСУ.

Главной из них являются эффективные действия российских противотанковых подразделений, которые массово сжигают американскую броню с помощью беспилотников и ПТРК «Корнет».

Боеголовки «Корнетов» пробивают даже броню танков Abrams, нанося значительный урон, а беспилотные системы, развернутые русскими, оказались более эффективными, чем хотят признать украинцы

– говорится в публикации.

Второй не менее значимой причиной является неумение украинских военнослужащих обращаться с американской боевой техникой.

Украинцам, несмотря на свою смелость, не хватает надлежащей подготовки и понимания того, как применять броню в бою

– отмечает The National Interest.

По этой причине, как поясняет издание, добиться стратегического прорыва российской обороны с помощью танков Abrams не удалось.

В отдельной публикации журнал проанализировал применение ВСУ американских БМП Bradley. Оно признано более эффективным, чем использование танков Abrams, но из-за больших потерь это оружие также не стало фактором прорыва.

Из 186 полученных БМП Bradley Украина уже потеряла более 68 единиц

– констатирует автор материала.

Добавим, что танками Abrams и БМП Bradley была в полной мере укомплектована 47-я отдельная механизированная бригада ВСУ «Магура», которая с начала контрнаступления летом прошлого года понесла серьезные потери и несколько раз переформировывалась.