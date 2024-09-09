The National Interest: Американские танки Abrams не помогли Украине осуществить стратегический прорыв

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Передача американских танков Abrams и БМП Bradley Киеву не повысила эффективность ведения боевых действий украинской армией. Об этом пишет журнал The National Interest. В публикации называются несколько причин, по которым поставки американской боевой техники не привели к победе ВСУ.
Главной из них являются эффективные действия российских противотанковых подразделений, которые массово сжигают американскую броню с помощью беспилотников и ПТРК «Корнет».
– говорится в публикации.
Второй не менее значимой причиной является неумение украинских военнослужащих обращаться с американской боевой техникой.
– отмечает The National Interest.
По этой причине, как поясняет издание, добиться стратегического прорыва российской обороны с помощью танков Abrams не удалось.
В отдельной публикации журнал проанализировал применение ВСУ американских БМП Bradley. Оно признано более эффективным, чем использование танков Abrams, но из-за больших потерь это оружие также не стало фактором прорыва.
– констатирует автор материала.
Добавим, что танками Abrams и БМП Bradley была в полной мере укомплектована 47-я отдельная механизированная бригада ВСУ «Магура», которая с начала контрнаступления летом прошлого года понесла серьезные потери и несколько раз переформировывалась.