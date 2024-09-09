Шольц считает, что действует благоразумно в ситуации вокруг Украины

Некоторые избиратели считают ошибкой то, что Германия поддерживает Украину, отметил канцлер ФРГ

БЕРЛИН, 7 сентября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц утверждает, что ему, несмотря на значительное давление, удалось добиться и сохранить осторожный курс в ситуации вокруг Украины и при оказании военной поддержки Киеву. Такое заявление он сделал в интервью газете Tagesspiegel.

"Несмотря на значительное давление, мне удалось добиться и сохранить осторожный курс - мы поддерживаем Украину в военном отношении, но заботимся о том, чтобы Германия не стала воюющей стороной", - сказал Шольц.

При этом канцлер признал, что "некоторые избиратели считают ошибкой то, что Германия поддерживает Украину". "Я заявляю ясно: наша осмотрительная поддержка является правильным решением", - утверждал глава правительства ФРГ.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. ФРГ к настоящему времени выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно 28 млрд евро. В пятницу министр обороны Борис Писториус заявил, что ФРГ поставит Украине еще 12 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000. Кроме того, по его словам, ФРГ и другие европейские партнеры хотят как можно быстрее передать Украине 77 основных боевых танков Leopard 1A5.

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит хода специальной военной операции.