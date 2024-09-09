Крайний север, крайняя степень драматичности (Prospect-magazine, Великобритания)

Prospect: Россия и НАТО в Арктике конкурируют за новые маршруты и ресурсы

В Арктике разворачивается серия кризисов, пишет Prospect-magazine. Изменение климата, российская СВО и ответ Запада на нее порождают напряженность. По мере таяния льдов между странами обостряется борьба по поводу контроля за новыми маршрутами и ресурсами.

Два судна пересекали Балтийское море 7 и 8 октября 2023 года. Одним был зарегистрированный в Гонконге грузовой корабль Newnew Polar Bear длиной 169 м, способный перевозить до 1638 стандартных контейнеров. Вторым — российский "Севморпуть", одно из немногих в истории торговых судов с атомными двигателями, и при китайском оно выполняло функцию сопровождения.

Шли они странным курсом. Шестого октября корабли пришвартовались в городе Балтийск Калининградской области — российского эксклава, где находится штаб Балтийского флота страны. Но при этом китайский контейнеровоз не доставил и не забрал оттуда никакого груза. Вместо этого он ходил туда-сюда по Балтийскому морю в сопровождении "Севморпути". После остановки в Санкт-Петербурге они прошли мимо южной оконечности Швеции, затем — на север вдоль побережья Норвегии и зашли в российский арктический порт Архангельска. Пришвартовавшись там в конце октября, китайское судно получило специальное разрешение на проход по Северному морскому пути (СМП) от соответствующей администрации, контролируемой российской атомной энергокомпанией "Росатом".

Северный морской путь протяженностью 5600 км является родственным канадскому Северо-Западному проходу. Он простирается от Карского пролива до Берингова, проходит через исключительную экономическую зону России и соединяет Атлантический океан с Тихим. СМП примерно на 9650 км короче любого неарктического маршрута между Азией и Европой, а потому способен сэкономить судоходным компаниям и их клиентам уйму времени и денег.

До недавнего времени маршрут не представлял практического интереса из-за трудностей навигации в Арктике и ограниченности судоходного сезона. Проход по нему по-прежнему требует наличия специально приспособленных судов и сопровождения российскими ледоколами, что делает путешествие медленным и дорогостоящим. Однако сегодня арктические льды тают, и Севморпуть обретает новую актуальность.

Документы, выданные Newnew Polar Bear во время стоянки в Архангельске, гласят, что, пока судно находилось в Балтийском море, его зарегистрированный владелец сменился. По прибытии в Санкт-Петербург после шестинедельного обратного рейса, начавшегося в августе в Шанхае, хайнаньская компания Xin Xin Yang Shipping (название переводится как “Новая судоходная линия”) назвала это путешествие первым шагом в налаживании регулярных контейнерных перевозок через российские арктические воды. Но вскоре после этого ее заменила зарегистрированная в России китайская логистическая компания Torgmoll с офисами в Москве и Шанхае.

С новой регистрацией и в сопровождении ледокола Newnew Polar Bear пересек Карское море и пролив Вилькицкого, направившись на восток вдоль северного побережья Сибири и выйдя через Берингов пролив в Тихий океан.

Это путешествие могло бы сойти за очередной признак растущего интереса мировых судоходных фирм, в частности китайских, к потенциалу открытой Арктики. “Новая судоходная линия” активно работает в этом направлении: в период с июля по декабрь 2023 года компания совершила семь арктических рейсов и заявила, что планирует расширять деятельность на полярном севере. И тем не менее, проход Newnew Polar Bear по Балтике — один из тех семи — чуть не обрел печальную известность.

Когда судно вместе с эскортом покинуло Балтийское море, обнаружилось серьезное повреждение двух подводных телекоммуникационных кабелей — одного между Эстонией и Финляндией и второго между Эстонией и Швецией, — а также соединяющего Финляндию с Эстонией газопровода Balticconnector. Пока идет ремонт последнего, Финляндии придется полагаться на импорт СПГ. Власти обеих стран инициировали срочное расследование произошедшего.

Передвижения китайских и российских судов 7 и 8 октября сразу же привлекли к себе внимание, поскольку оказались в то самое время как раз недалеко от места повреждения. Затем в ходе расследования нашли длинный след от якоря, а его самого глубоководные дайверы ВМС Финляндии в конце концов обнаружили на дне Финского залива рядом с поврежденным газопроводом. Финская полиция отметила, что у Newnew Polar Bear по прибытии в Архангельск вроде как отсутствовал якорь по левому борту, а краску с него обнаружили на поврежденном трубопроводе. Полиция пыталась связаться с судном, но безуспешно.

К концу октября Национальное бюро расследований Финляндии подтвердило подозрения в адрес китайского контейнеровоза, но заявило, что пока “слишком рано говорить” о том, был ли якорь сорван намеренно или в результате ошибок при управлении кораблем. Представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин (Mao Ning) в ответ призвала к “объективному, беспристрастному и профессиональному” расследованию. Несколько месяцев спустя финские власти так и не дождались обещанного сотрудничества со стороны Китая по данному уголовному делу. Как заявил в интервью шведскому телевидению министр обороны Эстонии Ханно Певкур (Hanno Pevkur), “если якорь болтался незакрепленным более 100 морских миль между поврежденными кабелями и трубопроводом, то в простую случайность верится с трудом”.

Общеизвестно, что однозначно установить ответственность за диверсии на подводной инфраструктуре непросто. И Китай, и Россия настаивали на своей невиновности. Но НАТО, которая была начеку после спорной диверсии на газопроводе "Северный поток" в сентябре 2023 года, это, похоже, не убедило. Североатлантический альянс объявил, что усиливает патрули в Балтийском море, увеличивает количество наблюдательных, разведывательных и БПЛА-полетов, а также направляет в этот район четыре минных тральщика.

Вместе с ростом важности подводной инфраструктуры растут и последствия вмешательств для безопасности, а также подозрения в активизации Россией военных действий в "серой зоне". Около 97% мировых коммуникаций зависят от подводных кабелей, по которым ежедневно проходят финансовые переводы на сумму около 10 триллионов долларов. С 2021 года в водах вокруг Европы и Северной Атлантики произошло восемь необъяснимых, но подозрительных инцидентов с перерезанием кабелей и более 70 случаев наблюдения необычно ведущих себя российских судов.

В ответ на это НАТО на Вильнюсском саммите 2023 года согласилась создать специальную сеть, ориентированную на “выявление и смягчение стратегических уязвимостей и зависимостей, в том числе в отношении нашей критически важной инфраструктуры… а также на подготовку, сдерживание и защиту от используемых в целях принуждения… энергетических, информационных и других гибридных тактических приемов государствами и негосударственными субъектами”.

Китай хоть и вложил значительные средства в свои подводные возможности и подозревается в перерезании в прошлом году двух кабелей, соединяющих материковую часть Тайваня с островами Мацу, но инцидент на Балтике стал первым случаем в этой части света, когда под подозрение попало именно китайское судно.

Присутствие Китая в Арктике не ново и расширяется. С 1925 года эта страна является участницей Договора о Шпицбергене, который определяет международно-правовой статус одноименного архипелага. Это уже наделяет Пекин правом исследовать определенные районы Арктики, но он жаждет большего.

Полярный шелковый путь: оценка арктического маршрута "Снежного дракона"

В 2013 году, претендуя на статус “приарктического государства”, Китай стал постоянным наблюдателем в Арктическом совете — органе, принимающем решения в регионе, — и продолжает добиваться в нем полноправного членства. В 2018 году страна утверждала, что Арктика имеет “жизненно важное значение для интересов государств за пределами региона”, и поэтому такие государства имеют право проводить здесь научные исследования, осуществлять навигацию, полеты, рыболовство, прокладку подводных кабелей и трубопроводов.

Также Пекин претендует на право эксплуатировать ресурсы региона и содействовать включению Арктики в свою инициативу “Один пояс — один путь”, поощряя развитие "Полярного шелкового пути", который через Северный Ледовитый океан соединил бы Китай с Европой.

КНР развивает отношения с Исландией, Гренландией и другими северными странами. В 2010 году она предоставила первой валютный своп на сумму более 500 миллионов долларов: банковская система Рейкьявика была нестабильна из-за финансового кризиса, а его отношения с Евросоюзом испортились на фоне споров вокруг рыболовства. В том же году Дания подписала с Китаем соглашения о торговле и развитии на сумму 740 миллионов долларов. А в следующем году правительства Гренландии и Исландии, а также посол Дании в Китае выступили с заявлениями в поддержку заявки КНР на постоянное место в Арктическом совете.

Вопросы безопасности и определенные подозрения относительно намерений Китая никогда полностью не снимались с рассмотрения. Попытка китайского мультимиллионера в 2011 году купить 300 кв. км на северо-западе Исландии спровоцировала опасения относительно создания Пекином стратегического плацдарма в Арктике. Исландское правительство воспользовалось тогда правом вето.

Однако привлекательности инвестиционного и торгового потенциала у Китая не отнять. В 2012 году тогдашний премьер-министр Вэнь Цзябао (Wen Jiabao) посетил Исландию, чтобы подписать меморандум о взаимопонимании, который включал совместные планы в области нефтехимии и тепловой энергетики. Впоследствии Китай присоединился к организации "Арктический круг", созданной по инициативе Исландии с целью содействия сотрудничеству и диалогу. В 2013 году две страны подписали соглашение о свободной торговле и совместно организовали симпозиум по сотрудничеству КНР со странами Северной Европы в Арктике.

Изначально Китай видел Полярный шелковый путь сетью, связывающей всю Арктику от России до Канады, Гренландии и Аляски и основанную на потенциале Северного морского пути. В 2012 году ледокол Xue Long ("Снежный дракон") стал первым китайским судном, прошедшим по этому маршруту в Баренцево море и вернувшимся по прямой из Исландии в Берингов пролив через Северный полюс. В следующем году Ян Хуэйгэнь (Yang Huigen), занимавший в то время пост генерального директора Института полярных исследований Китая, предсказал, что к 2020 году через Арктику будет осуществляться до 15% международной торговли страны. Для городов, расположенных вдоль маршрута, торговля с Китаем сулила процветание, ведь из замерзшего захолустья Арктика превратилась в важный логистический центр.

Поворот Китая при Си Цзиньпине к жесткой силовой политике и поддержка полномасштабной военной операции России на Украине омрачили энтузиазм касаемо присутствия КНР в Арктике. Гренландия приостановила действие лицензии на добычу полезных ископаемых General Nice — первой китайской компании, руководящей там крупным горнодобывающим проектом, и после этого ее парламент принял закон о запрете добычи урана и разработки рудника. Гренландия также отклонила предложение Китая профинансировать и построить два аэропорта, вероятно, посчитав, что они базируются слишком близко к американской авиабазе с системами предупреждения о ракетном нападении и наблюдения за космическим пространством. В 2016 году из соображений безопасности датское правительство наложило вето на сделку General Nice по приобретению заброшенной добывающей станции. В мае этого года частный собственник выставил на продажу 630 кв. км на архипелаге Шпицберген — суверенной территории Норвегии, где российская государственная горнодобывающая компания в июне водрузила советский флаг. Сообщается, что китайский покупатель проявил интерес к продаже, но норвежское правительство ее ветировало.

Партнерские отношения Китая с Россией, несмотря на определенное взаимное недоверие, носят более ровный характер. В 2017 году Россия поддержала проект Китая "Полярный шелковый путь". За последнее десятилетие Пекин инвестировал в российскую Арктику более 90 миллиардов долларов, в том числе в разведку нефтегазовых месторождений. Также он помог с финансированием российского СПГ-терминала на Ямале. Но по мере роста напряженности в отношениях между НАТО и Россией стратегическая конфронтация ставит экономические амбиции Китая под угрозу.

Арктика уже долгое время является стратегическим регионом. Во время холодной войны СССР и Соединенные Штаты сохраняли там стратегическое присутствие, поскольку именно через него пролегал кратчайший маршрут для обмена ракетами. Сегодня на Северный флот России приходится около 2/3 ударного ядерного потенциала российского ВМФ, и он защищен датчиками, ракетными комплексами и системами береговой обороны.

До недавнего времени противостояние было относительно стабильным. США поддерживали системы наблюдения и предупреждения о ракетном нападении, а также внимательно следили за передвижениями российских подлодок. Работники спецслужб часто называли полярный регион норвежским выражением “крайний север, мало драмы”.

Однако сегодня в Арктике разворачивается серия взаимосвязанных кризисов с глобальными последствиями. Изменение климата, российская спецоперация и ответ Запада на нее порождают новую военную напряженность. По мере таяния льдов обостряется борьба по поводу контроля за новыми надводными и подводными маршрутами, а также за потенциально годными для разработки ископаемыми и рыбными ресурсами. Ситуация принимает форму конкуренции за ресурсы и войны в "серой зоне".

Представители служб безопасности и разведки Европы и США отмечают, что Россия может заблокировать коммерческие морские пути и военные суда, направляющиеся в Европу, в так называемом ДЖУК-гэп (Гренландия, Исландия и Великобритания) — потенциальном морском узле, отделяющем Норвежское и Северное моря от открытой Атлантики. “На Крайнем Севере способность [России] препятствовать усилению союзников и свободе судоходства через Северную Атлантику является стратегическим вызовом НАТО”, — отмечается в коммюнике, принятом на саммите альянса в 2023 году.

Последствия таяния арктических льдов для безопасности также приводят к серьезным глобальным последствиям. Арктика — важнейший регулятор климата благодаря так называемой Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (АМОЦ) — трехмерной системе океанских течений, в которой теплая вода течет по поверхности океана на север, а холодная опускается ниже и уносится обратно к экватору.

Этот длительный цикл перераспределяет тепло из тропиков в Арктику, попутно влияя на региональный и глобальный климат. А зависит он от разницы температур между замерзшими арктическими морями и водами тропических зон. Мировой океан поглощает 90% избыточного тепла, выделяемого в результате деятельности человека, но в настоящее время это приводит к уменьшению разницы температур. Растут опасения, что циркуляционная система океана может ослабнуть и даже выйти из строя. По мере таяния морских льдов обнажается темная океанская вода, которая поглощает больше солнечного света, тем самым усиливая и ускоряя потепление.

Климатологи продолжают привлекать внимание к беспрецедентным явлениям: аномальной жаре на море, которая ускоряет таяние морского льда; уменьшению объемов вечной мерзлоты, которое высвобождает метан (сильнодействующий парниковый газ); неконтролируемым бореальным лесным пожарам, которые выбрасывают в атмосферу миллионы тонн парниковых газов. Всё это указывает на признаки ослабления океанической циркуляции. Такая ситуация может иметь катастрофические последствия для жизни людей и животных, а также для продовольственной безопасности. В июле 2023 года в Nature Communications появилась статья с указанием признаков приближающегося переломного момента и предположением о 95-процентной вероятности прекращения функционирования АМОЦ в период с 2025 по 2095 гг. В таком случае в Британии станет холоднее и влажнее, а в тропических зонах мира — еще жарче. Океаническая жизнь пострадает от массовых разрушений и потерь, а среди глобальных последствий будут значиться вынужденная миграция и отсутствие продовольственной безопасности.

Мониторинг этих потенциально катастрофических процессов в Арктике в течение 25 лет (до 2022 года) осуществлялся совместными международными усилиями восьми государств-членов Арктического совета: Канады, России, Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании, США и Исландии. Помимо них, в него входит шесть постоянных рабочих групп. Кроме того, 13 государств, включая Великобританию и Китай, носят статус зарегистрированных наблюдателей, а с ними и несколько межправительственных и неправительственных организаций.

Но когда Владимир Путин начал спецоперацию на Украине и заседания Арктического совета были приостановлены, сотрудничество в важнейших научных работах, требовавших участия России, прекратилось. С тех пор оно хоть и возобновилось в некоторой степени, но собраний Совета как политического органа больше не было ввиду отсутствия прописанной процедуры исключения из него одного из государств-членов.

Россия владеет бо́льшим количеством арктической недвижимости, чем любая другая страна, но в результате вступления Швеции и Финляндии в НАТО баланс между Североатлантическим альянсом и Россией на этом важнейшем участке обрел более равномерный характер. В Арктике размещаются наиболее важные стратегические вооружения Москвы, а в период с 2014 по 2019 год она построила там более 475 военных объектов.

В 2022 году Россия опубликовала морскую доктрину, в которой Арктика названа ареной глобального военного и экономического соперничества. Основными целями она считает сохранение лидирующих позиций России, “широкое использование” минеральных ресурсов региона и определение СМП как внутренних вод России, что облегчит экспорт российских товаров в Азию. На долю Арктики уже приходится почти 20% ВВП России, и эту ценность страна стремиться всеми способами отстоять в военно-стратегическом плане. Однако в российской доктрине отсутствует упоминание о том влиянии, которое окажет на эти активы изменение климата, хотя таяние вечной мерзлоты и повышение уровня моря затронут Россию больше остальных стран.

Москва, по-видимому, видит в изменении климата процесс, несущий экономические возможности в плане ресурсов и логистики, но при этом усиливающий необходимость укрепления российского господства. В ответ Москва активизирует строительство военных баз для укрепления контроля над регионом и обращается к КНР за привлечением капитала для возведения новых промышленных объектов. Для последней доступ в Арктику зависит от российских ледоколов и разрешения на проход по Севморпути, то есть от отношений с Россией, несмотря на настойчивые усилия Пекина привлечь на свою сторону малые арктические государства.

Однако конфликт на Украине осложняет усилия Китая по повышению собственной привлекательности в регионе. НАТО называет его главной причиной продолжающихся боевых действий России на Украине, и это мнение подкрепляется многочисленными совместными российско-китайскими военными учениями, которые на постоянной основе проходят с самого начала СВО в феврале 2022 года. Что касается России, то конфликт с Украиной приблизил границы НАТО вплотную к ее территориям, что привело к активизации российских военных баз в Арктике.

Поздно вечером 25 мая три российских дальних бомбардировщика Ту-95МС взлетели с аэродрома базирования, а в 7 утра следующего дня ВВС Украины опубликовали в Telegram сообщение, в котором утверждалось, что стране удалось сбить 12 крылатых ракет, запущенных с этих бомбардировщиков по украинским целям. Самолеты преодолели долгий путь с базы "Оленья" на Кольском полуострове за Полярным кругом, всего в 150 км от границы России с одним из новых членов НАТО — Финляндией.

Когда Путин начал полномасштабную спецоперацию на Украине, эти же военные самолеты базировались на авиабазе "Энгельс" недалеко от Саратова, всего в 600 км от границы с Украиной. Но в мае 2023 года, после удара украинских БПЛА по аэродрому, бомбардировщики передислоцировали за пределы досягаемости. Теперь они вылетают непосредственно со своей арктической базы, где также находятся подводные лодки и надводные корабли Северного флота России. Но, оказывается, даже эта база не может быть полностью безопасной: по данным газеты "Украинская правда", 27-го июля источники в разведке страны сообщили, что один из дронов уничтожил российский дальний сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3 на авиабазе "Оленья" (информация не подтверждена официальными российскими источниками. — Прим. ИноСМИ).

Возросшая стратегическая напряженность в Арктике проявляется и в серии интенсивных военных учений. Россия не только осуществляет воздушные атаки на дальние расстояния со своих арктических баз, но и проводит военные игры по подготовке к потенциальному военному конфликту, равно как и НАТО.

В марте этого года российские военные в штабе Северного флота в Североморске отработали ответ на атаку приближающегося беспилотника. В том же месяце финские и шведские солдаты отправились в Норвегию, чтобы принять участие в совместных воздушных, наземных и военно-морских учениях “Северный ответ” наряду с другими 20 тысячами солдат из 13 стран. А в мае на территории Финляндии прошли учения "Немедленное реагирование" с участием норвежских, финских и американских военнослужащих, и США доставили туда более 200 единиц техники и 300 контейнеров.

Несмотря на проведенное имитационное моделирование, сомнения в способности НАТО противостоять российскому флоту ледоколов, военных кораблей ледового класса и подводных лодок никуда не ушли. Новые члены НАТО Финляндия и Швеция привносят в альянс дополнительный военный потенциал, но военно-морской элемент составляет лишь незначительную его часть. Важное арктическое государство в лице Канады тратит на национальную оборону меньше, чем требуемые два процента от ВВП и не имеет официальной стратегии по Арктике, несмотря на обнаружение китайских наблюдательных буев в Северо-Западном проходе.

Российские подлодки всё еще могут перемещаться подо льдом и через ДЖУК-гэп выходить как в Атлантический океан с его уязвимыми для атак ключевыми силовыми кабелями и морскими маршрутами, так и в Балтийское море, где по морскому дну проходят цифровые кабели и трубопроводы. По мере развития морской ветроэнергетики мишенями становятся как кабели, по которым энергия поступает на берег, так и сами турбины. Если по ним будет нанесен удар, конфликт может обостриться: “Любое преднамеренное нападение на критически важную инфраструктуру стран НАТО встретит единый и решительный ответ”, — пригрозили лидеры НАТО на саммите 2023 года в Вильнюсе.

Что касается США, то их внимание привлекает именно китайское присутствие в Арктике. В своей арктической стратегии на 2022 год Вашингтон отреагировал на “расширение масштабов экономической, дипломатической, научной и военной деятельности Пекина” призывом к наращиванию военного присутствия США на Аляске и в странах НАТО, военных учений и обязательств по восстановлению ледокольного флота.

Остается открытым вопрос, насколько быстро страны альянса смогут обзавестись необходимым для работы в Арктике оборудованием. Бесспорно то, что в истории региона начинается новая и опасная глава.

Автор: Изабель Хилтон (Isabel Hilton).