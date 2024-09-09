Гаубицы Д-30 на китайских бронемашинах: эфиопский вариант самоходного орудия

WZ551 на совместных учениях ВС РФ и НОАК. WZ551 на совместных учениях ВС РФ и НОАК. Источник изображения: topwar.ru

За счет многочисленных пожертвований военной техники Китай стремится укрепить свои отношения со странами Африки. Одной из них является Эфиопия. Она продолжает иметь на вооружении многочисленные изделия советского и российского происхождения, но также располагает матчастью китайского производства, такой как бронемашины 6х6 WZ551 производства компании Norinco (обозначается как Type 92 в НОАК).

Были опубликованы фотографии, сделанные на одной из военных баз Эфиопии. Наряду с РСЗО БМ-21 «Град» на них были замечены WZ551, оснащенные 122-мм гаубицами Д-30.

Это превращает китайские бронемашины в своего рода колесную САУ

- говорится в издании Zona Militar.

Автор задается вопросом, насколько добросовестно подошел разработчик к переоборудованию китайской техники в самоходные орудия, так как без оснащения стабилизаторами высока вероятность повреждения подвески из-за отдачи гаубицы.

Источник изображения: topwar.ru

Неизвестно и количество машин такого типа, находящихся на вооружении Эфиопии. По оценочным данным, с учетом поставок WZ551, их число может достигать 20 экземпляров.

В самой КНР WZ551 также оснащались орудиями крупного калибра для выполнения штурмовых задач. Соответствующие варианты получили обозначение PTL-87 и PTL-97. Также имеется модель PLL-05, вооруженная 120-мм минометом.