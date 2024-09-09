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Министерство обороны США вложило 5,3 миллиарда долларов в производство артиллерийских боеприпасов для Украины. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте Пентагона. Документ отражает увеличение производственных мощностей с начала специальной военной операции РФ по настоящее время.

Как следует из отчета, именно помощь артиллерийскими боеприпасами являлась для США приоритетом в военной поддержке киевского режима после начала российско-украинского конфликта. И в этом компоненте Штаты долгое время полагались исключительно на собственные возможности.

В частности, как следует из документа, опубликованного на сайте Пентагона, в настоящее время оборонные концерны США производят 40 тысяч артиллерийских боеприпасов в месяц. А в 2022 году американские возможности не позволяли выпускать более 14,4 тысяч боеприпасов.

Похожая ситуация наблюдается и в производстве реактивных систем залпового огня HIMARS и комплексов ПВО Patriot. В 2022 году американские предприятия выпускали всего пять РСЗО и 21 ЗРК в месяц. Инвестиции, вложенные Пентагоном в эти производства, позволили нарастить выпуск HIMARS до восьми пусковых установок в месяц, а ЗРК Patriot – до 42 в месяц.

США инвестировали 5,3 миллиарда долларов в расширение внутреннего производства боеприпасов или их компонентов

– подчеркивается в документе.

Следует отметить, что вложения американского Министерства обороны не сильно помогли киевскому режиму. Российская армия только за последний месяц заметно сократила численность пусковых установок РСЗО HIMARS и ЗРК Patriot.

Масштабы потерь американского вооружения оказались настолько велики, что заставили Вашингтон «напрягать» своих европейских союзников на более активные поставки Киеву. В частности, несколько дней назад стало известно, что Румыния передаст Украине на безвозмездной основе ЗРК Patriot. Хотя еще несколько месяцев назад Бухарест заявлял, что практически исчерпал возможности для оказания военной поддержки киевского режима.