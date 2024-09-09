Войти
Военное обозрение

Минобороны Индии: мы успешно осуществили испытания баллистической ракеты Agni-4

211
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Как сообщает министерство обороны Индии, страна провела успешные испытания баллистической ракеты средней дальности Agni-4.

Испытание ракеты проходило под эгидой Управления ядерного командования Индии (NCA). Для ее запуска использовали полигон в городе Чандипуре, что в восточном индийском штате Одиша.

Результаты испытания показали, что Agni-4 соответствует всем заявленным характеристикам, отметили в Минобороны Индии.

Индийские баллистические ракеты Agni, что в переводе означает «огонь», начали разрабатывать в конце 1980-х годов. Уже разработано пять поколений данной ракеты – Agni-1 с дальностью поражения до 700 км, Agni-2 – до 2000 км, Agni-3 – до 3000 км.

Успешно испытанная ракета Agni-4, по данным Минобороны страны, имеет дальность полета до 4000 километров. Она может быть запущена также и с передвижной установки. Ракеты этого семейства являются средством доставки ядерных зарядов ВС Индии.

Уже разработана и ракета Agni-5, которая может лететь, по некоторым данным, на расстояние от 5 до 8 тысяч километров. Сейчас в Индии ведутся разработки ракеты следующего поколения – Agni-6. Планируется, что дальность поражения цели этой ракеты составит до 10 тыс. км и что её пуски можно будет осуществлять с подводной лодки.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Проекты
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.09 09:42
  • 4436
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.09 09:32
  • 3
На Западе рассказали о недостатках танков Abrams
  • 09.09 09:22
  • 1
Зеленский: Мы начнём строить цеха по производству оружия под землёй
  • 09.09 05:53
  • 0
Ответ на "MWM: огромные размеры переданных ВСУ Abrams облегчают их поражение"
  • 09.09 03:31
  • 4
Ответ на "Милитаризация Польши и стран Балтии: «Если в начале пьесы на стене висит ружье, то..."
  • 08.09 23:05
  • 2739
Как насчёт юмористического раздела?
  • 08.09 16:55
  • 528
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 08.09 11:37
  • 2
Названо «пылящееся на складах» Минобороны идеальное оружие для уничтожения дронов ВСУ
  • 08.09 04:34
  • 584
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 08.09 03:14
  • 2
В ЦКБР заявили о необходимости экспериментировать для борьбы с FPV-дронами ВСУ
  • 08.09 03:02
  • 1
Военные ВС РФ рассказали о применении мин ТМ-62 при штурме Урожайного
  • 07.09 19:17
  • 123
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 07.09 11:05
  • 17
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 07.09 04:04
  • 1
Названы сроки получения разработанным для замены Ан-2 самолётом ЛМС-901 «Байкал» сертификата типа
  • 07.09 01:30
  • 2
Ответ на "Беларусь и Россия: стратегическая безопасность"