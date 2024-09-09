Минобороны Индии: мы успешно осуществили испытания баллистической ракеты Agni-4

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Как сообщает министерство обороны Индии, страна провела успешные испытания баллистической ракеты средней дальности Agni-4.

Испытание ракеты проходило под эгидой Управления ядерного командования Индии (NCA). Для ее запуска использовали полигон в городе Чандипуре, что в восточном индийском штате Одиша.

Результаты испытания показали, что Agni-4 соответствует всем заявленным характеристикам, отметили в Минобороны Индии.

Индийские баллистические ракеты Agni, что в переводе означает «огонь», начали разрабатывать в конце 1980-х годов. Уже разработано пять поколений данной ракеты – Agni-1 с дальностью поражения до 700 км, Agni-2 – до 2000 км, Agni-3 – до 3000 км.

Успешно испытанная ракета Agni-4, по данным Минобороны страны, имеет дальность полета до 4000 километров. Она может быть запущена также и с передвижной установки. Ракеты этого семейства являются средством доставки ядерных зарядов ВС Индии.

Уже разработана и ракета Agni-5, которая может лететь, по некоторым данным, на расстояние от 5 до 8 тысяч километров. Сейчас в Индии ведутся разработки ракеты следующего поколения – Agni-6. Планируется, что дальность поражения цели этой ракеты составит до 10 тыс. км и что её пуски можно будет осуществлять с подводной лодки.